В Евросоюзе пообещали навсегда «перекрыть кран» российскому газу

ЕК предложила ввести запрет на импорт российского газа до конца 2027 года. Глава евродипломатии пообещала перекрыть кран с газом из России «навсегда». Аналитики предупреждали о росте цен на газ при отказе от российского топлива

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Европа навсегда перекроет кран с российским газом, заявила глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас в соцсети Х.

«Мы перекрываем кран навсегда. Россия больше не сможет использовать энергетику как оружие против нас», — написала она.

Каллас добавила, что Европа изложила предложение о запрете импорта российского газа к концу 2027 года и уже на данном этапе «резко сократила» свою зависимость от него.

ЕК представила «дорожную карту» постепенного отказа от поставок российских энергоресурсов, в частности газа, урана и нефти, в начале мая. В Европе планируют приостановку новых контрактов с поставщиками российского топлива и прекращение спотовых контрактов к концу текущего года.

В ЕК подчеркнули, что заключение мирного соглашения между Россией и Украиной не приведет к возобновлению импорта российского газа.

До начала военной операции на Украине доля российского газа в импорте ЕС составляла 45%. Этот показатель сократился до 19% после введения санкций, однако страны Европы продолжают закупать топливо из России.

По данным Reuters, Европа планирует ввести запрет на новые контракты на поставку газа уже с 1 января 2026 года. При этом подписанные до 17 июня 2025 года краткосрочные контракты придется завершить за год, а долгосрочные — к 1 января 2028 года.

Словакия и Венгрия эти планы не поддерживают. Австрия также предложила сохранить возможность пересмотра отказа Европы от российского газа при завершении конфликта на Украине. По словам ведущего аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой, полный отказ ЕС от российского сырья может привести к тому, что к середине 2026 года цены на газ «взлетят к максимумам 2022 года, превышавшим $2 тыс. за 1 тыс. куб. м».

Президент России Владимир Путин в мае 2025 года заявил, что Москва сохраняет надежду на возобновление отношений с Европой.