Экспорт сжиженного газа из России рухнул на фоне санкций Евросоюза

Поставки сжиженного углеводородного газа из России на экспорт в первом полугодии 2025 года упали на 22%, посчитали в «ОМТ Консалт». Эксперты считают, что даже такое снижение по году будет «не самым плохим результатом»

Танкер-газовоз у побережья острова Сахалин (Фото: Артем Житенев / РИА Новости)

Россия за первые шесть месяцев 2025 года сократила экспорт сжиженного углеводородного газа (СУГ) на 21,8% в годовом выражении — предварительно до 1,3 млн т, подсчитали в консалтинговой компании «ОМТ Консалт» по запросу РБК. Снижение происходит на фоне санкций Евросоюза, окончательно вступивших в силу 20 декабря 2024 года.

Сжиженный углеводородный газ, получаемый из попутного нефтяного газа, может использоваться для отопления домов, в качестве автомобильного топлива, а также в производстве нефтехимической продукции. Ограничения ЕС по нему были объявлены еще в 2023 году, но сначала действовал годовой переходный период. Под санкции попал практически весь перечень СУГ, в частности сжиженные пропан и бутан, этилен, пропилен, бутилен и бутадиен. При этом Европа традиционно была основным рынком сбыта для российских сжиженных углеводородных газов, в 2022 году на нее приходилось порядка 80% экспорта этой продукции. А основными покупателями СУГ из России были Польша и страны Прибалтики.

Весь прошлый год российские экспортеры стремились перенаправить продукцию на доступные им рынки Центральной Азии и Китая. И хотя общий экспорт все равно снизился, часть объемов поступили новым покупателям. Так, агентство Argus оценивало, что за 11 месяцев 2024 года экспорт СУГ из России уменьшился на 7% год к году — до 3 млн т, но поставки отдельно в Европу снизились на 27% — до 1,6 млн т. При этом в 3,4 раза вырос железнодорожный экспорт в центральноазиатские страны, а в Китай — на 42%.

В целом, согласно оценке «ОМТ Консалт», экспорт сжиженных углеводородных газов из России в 2024 году уменьшился только на 1,5% к уровню 2023 года, до 3,3 млн т, а товарное производство СУГ (исключает внутризаводскую переработку и расход под собственные нужды предприятия) составило 12,5 млн т, снизившись всего на 0,6% год к году.

В этом году ввиду отсутствия Европы как экспортного направления основным рынком сбыта для российских экспортеров стал Китай. На него в первом полугодии предварительно пришлось 17,7% всего экспорта (234,1 тыс. т). Но при этом почти такую же долю заняли Тунис (17,4%, или 230,3 тыс. т) и Афганистан (17,3%, или 229,2 тыс. т). На четвертом месте оказалась Турция, куда за шесть месяцев 2025 года поступило 10,9% экспорта, или 144,3 тыс. т. Замыкает пятерку крупнейших по величине рынков для российских СУГ Белоруссия с долей 7% (93,3 тыс. т). В «ОМТ Консалт» отмечают, что часть сжиженных углеводородных газов, направляемых в Белоруссию, потребляется внутренним рынком, но при этом часть по-прежнему уходит далее в сторону Польши и стран Балтии.

Крупнейшими экспортерами, по оценкам экспертов, в первом полугодии были «ЗапСибНефтехим» («Сибур», 28,7%), Оренбургский ГПЗ («Газпром», 18,3%), Иркутская нефтяная компания (ИНК, 14,4%), «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» (7,3%) и Сургутский ЗСК («Газпром», 5%). Эти же предприятия вошли в число крупнейших производителей. Совокупный выпуск товарных СУГ по итогам первого полугодия 2025 года увеличился на 3,1% к аналогичному периоду прошлого года, до 6,5 млн т.

РБК направил запрос в пресс-службу Минэнерго.

Каковы дальнейшие перспективы

Руководитель практики Kept по оказанию услуг компаниям нефтегазового сектора Максим Малков считает, что снижение экспорта СУГ из России примерно на 20% сохранится до тех пор, пока поставки не будут полностью перераспределены на другие рынки. При этом Сергей Фролов, управляющий партнер NEFT Research, считает, что «итоговое снижение по году на 20% будет не самым плохим результатом на фоне фактической потери европейского рынка, который до момента вступления в силу санкций ЕС был основным для российских компаний».

В связи с этим внутренний рынок СУГ в России, вероятно, будет профицитен, и давление на него ощущается уже сейчас, говорят эксперты «ОМТ Консалт». Так, по данным Петербургской биржи (СПбМТСБ), национальный биржевой индекс цен на СУГ по итогам торгов 9 июля вырос на 2,49% — до 12,148 тыс. руб. за тонну. Однако показатель все первое полугодие 2025 года находится в пределах диапазона 11–16 тыс. руб. за тонну СУГ, то есть вблизи значений, к которым индекс опустился в преддверии вступления санкций ЕС в действие. По оценкам Фролова, в ближайшей перспективе спрос на внутреннем рынке будет расти в основном за счет увеличения потребления СУГ как сырья для нефтехимической промышленности. «В частности, два крупных проекта, в которых СУГ используется как сырье, реализует компания «Сибур». Это Амурский ГХК и второй комплекс дегидрирования пропана на «ЗапСибНефтехиме», — напоминает эксперт.

Таким образом, «на ближайшие несколько лет тенденция по экспорту СУГ на азиатские рынки (Китай, Центральная Азия, Турция) сохранится», прогнозируют в «ОМТ Консалт». При этом возможен и выход на новые рынки, например в Индию, но для расширения экспортных направлений «чувствуется нехватка перевалочных и логистических мощностей». «Прежде всего, необходимо строительство специализированного морского терминала на Дальнем Востоке. В настоящее время такого терминала нет, и весь экспорт осуществляется по железной дороге, но возможности таких поставок ограничены», — рассуждает Фролов.

Малков напоминает, что экспорт СУГ осуществляется как по морю на LPG-танкерах, так и в специализированных ж/д цистернах. При этом транспортировать такой товар легче, чем, например, сжиженный природный газ (СПГ). Поэтому, объясняет он, эффективны и комбинированные схемы, когда сначала газ поставляется в цистернах до портов, а затем переваливается на танкеры. «Подобные проекты уже реализуются в Черноморском бассейне, на евразийском и дальневосточном направлениях. Безусловно, необходимые перевалочные мощности будут введены в ближайшее время, но пока этот процесс не завершен», — замечает эксперт.

В то же время необходимо помнить, что мировой рынок СУГ очень насыщен и высококонкурентен, предупреждает Малков. Поэтому новые рынки для России, вероятно, будут формироваться не органическим ростом, а за счет перераспределения существующих потоков в условиях санкций. Так, Европа будет перекупать СУГ у других производителей или трейдеров по более высоким ценам, а поставщики из России придут на рынки, откуда эти объемы начнут уходить. «Сейчас, например, около 25% турецкого рынка СУГ приходится на российские поставки. В целом потенциальными крупными рынками сбыта для отечественных СУГ являются страны Центральной Азии и АТР. Особенно это касается Индонезии и Вьетнама, а также Китая и Монголии. В этих странах либо высокоразвита или продолжает развиваться культура использования газомоторного топлива, либо присутствуют крупные нефтегазохимические предприятия», — заключает он.