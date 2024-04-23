Поможет ли депортация мигрантов в Руанду решить Британии ее проблемы

Палата лордов одобрила вызвавший много споров закон о депортации нелегальных мигрантов в Руанду. Почему его так добивалось правительство консерваторов и какие последствия он будет иметь — в материале РБК

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22 апреля закон, разрешающий британским властям депортировать нелегальных мигрантов в Руанду, где те будут ожидать решения Лондона о предоставлении им убежища, прошел парламент.

Премьер-министр Риши Сунак заявил, что депортации начнутся через 10-12 недель, — правительство зафрахтовало коммерческие чартерные авиарейсы и выделило персонал, который будет сопровождать беженцев в Руанду. «Никаких «если», никаких «но». Эти рейсы полетят в Руанду», — сказал премьер.

Международные организации это решение раскритиковали. Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди и верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк призвали Лондон отказаться от депортаций и решать вопрос незаконной миграции с опорой на международное право. Аналогично высказался Совет Европы — еврокомиссар по правам человека Майкл О'Флаэрти заявил, что принятый билль не дает беженцам, которых высылают в Руанду, доступа к средствам правовой защиты и исключает возможность рассматривать эти вопросы в британских судах. По его мнению, экстернализация политики предоставления убежища и миграции — повод для всеобщей тревоги.

Руанда — государство в Восточной Африке. Одна из самых густонаселенных стран на континенте — на площади 26,3 тыс. кв. км проживают 13,2 млн человек. На протяжении XX века в стране шло активное противостояние между народностями хуту (большинство) и тутси (меньшинство), которое в 1994 году вылилось в стодневный геноцид против тутси. Президент страны Поль Кагаме — выходец из тутси, сыграл ключевую роль в прекращении геноцида; руководит страной с 2000 года.

Как появилась идея депортации в Руанду

Работа над законопроектом началась в марте 2021 года, когда правительство Бориса Джонсона опубликовало «Новый план по иммиграции». В нем говорилось, что с 2015 по 2019 годы Великобритания приняла больше беженцев, чем другие европейские страны, — легально в королевство въехали порядка 25 тыс. человек, еще 29 тыс. человек приехали в рамках процедуры воссоединения с семьями. Параллельно страна сталкивалась с сильным давлением со стороны нелегальных мигрантов — в 2020 году власти зафиксировали свыше 15 тыс. нелегальных попыток попасть в Великобританию. Власти предлагали депортировать нелегальных мигрантов в третьи страны на время, пока рассматриваются их прошения об убежище; Руанда в плане не упоминалась.

Документ раскритиковало Агентство ООН по делам беженцев, заявив, что он противоречит международным обязательствам королевства. Через три месяца МВД внесло в парламент подготовленный на основе этого плана законопроект.

По подсчетам миграционной обсерватории Оксфордского университета (июль 2023 года), в 2022 году Ла-Манш пересекли на маленьких лодках 46 тыс. человек. В период с 2018 по 2023 годы 71% нелегалов — выходцы из Албании, Афганистана, Ирака, Ирана и Сирии. 92% прибывших в этот период запросили убежище. Не ясно, почему мигранты стали чаще использовать маленькие лодки, отмечает обсерватория, — разве что другие способы нелегального въезда (самолет, грузовики) стали менее реальными. «Мы сделаем все необходимое, чтобы положить конец этим опасным и фатальным путешествиям, побуждая людей искать безопасный и легальный проезд. С 2015 года это сделали более 550 тыс. человек», — заявило 19 апреля МВД Великобритании, отметив, что в 2023 году число нелегалов сократилось на треть — власти связывают это с ужесточением законодательства и с тем, что Лондон «заключил соглашения с международными партнерами».

В апреле 2022 года Джонсон сообщил, что Британия и Руанда подписали соглашение в области миграции и экономического развития. В соответствии с ним, Лондон будет отправлять в Руанду беженцев, которые нелегально попали в королевство, на время, пока будут рассматриваться их запросы на предоставление убежища. У тех, кому в убежище откажут, будет возможность либо получить убежище в Руанде, либо вернуться домой. В свою очередь Британия обязалась инвестировать в экономику Руанды £120 млн и пообещала покрыть расходы на работу с каждым релокантом; по оценке Лондона, это будет стоить столько же, сколько и в королевстве — около £12 тыс. на человека.

Как кабинет добивался реализации этой идеи

Подход правительства Джонсона к решению миграционной проблемы в целом вызвал неприятие. Против высказались Евросоюз, экс-премьер Тереза Мэй, не говоря уже об лейбористах и руандийской оппозиции. В апреле 2022 года более 150 британских некоммерческих организаций (НКО) в открытом письме раскритиковали решение кабинета. «Отправка людей, ищущих убежища, в Руанду вызовет огромные страдания, при этом основной удар придется на наиболее уязвимых людей. Это постыдно жестокий способ обращения с людьми, приехавшими в Великобританию в поисках защиты, спасаясь от преследований или конфликтов», — говорится в нем. Авторы обращения также указали на то, что эта программа обойдется Лондону гораздо дороже, чем £120 млн. Они сослались на опыт Австралии, которая направляет просителей убежища в Науру и Папуа — Новую Гвинею: содержание в них 3,1 тыс. человек обходится Канберре в $1 млрд ежегодно. Кроме того, по оценке НКО, у Руанды «плохая репутация в области прав человека» — «ее правительство преследует независимых журналистов и оппозиционные партии, а также угрожает и убивает людей, бежавших из страны».

Почему именно Руанда «Короткий ответ: никто другой не хотел в этом участвовать», — утверждает Bloomberg. Изначально в плане Джонсона не говорилось, в какую третью страну власти будут отправлять мигрантов. По информации The Telegraph, переговоры велись с шестью странами — Руандой, Ганой, Марокко, Намибией, Нигером, Нигерией; была также идея отправлять мигрантов на остров Вознесения (британская заморская территория на юге Атлантического океана). Похожая схема с 2013 по 2018 годы действовала в Израиле, который столкнулся с наплывом беженцев из Судана и Эритреи. Там нелегалам давали выбор — вернуться домой, получить выплату в $3,5 тыс. и билет на самолет до Восточной Африки (Руанды или Уганды) или тюремное заключение в Израиле. По данным Оксфордской миграционной обсерватории, к 2017 году около 4 тыс. суданцев и эритрейцев были высланы по этой схеме.

В ноябре 2023 года британский Верховный суд постановил, что план депортации в Руанду незаконен. Он сослался на принцип невысылки, закрепленный в конвенциях ООН и Европейской конвенции по правам человека (ЕКПЧ), и заявил, что «просители убежища столкнутся с реальным риском жестокого обращения», — их могут принудительно отправить в страну происхождения.

Таким образом, первая попытка направлять беженцев в Руанду провалилась. Однако в декабре 2023 года правительство Сунака заключило с Руандой новое соглашение, которое должно было подтвердить, что эта страна — безопасный вариант размещения беженцев. Во многом этот договор, декларируемая цель которого — «препятствовать опасным и незаконным поездкам в Соединенное Королевство, которые подвергают риску жизни людей, а также разрушить бизнес-модель контрабандистов, эксплуатирующих уязвимых людей», — дублирует положения первоначального плана, однако содержит и ряд отличий: во-первых, он носит юридически обязывающий характер; во-вторых, исключает высылку беженцев из Руанды — даже в случае отказа в убежище им будет там предоставлен постоянный вид на жительство.

В марте 2024 года британское надзорное ведомство сообщило, что этот механизм потребует гораздо больше вложений, чем ранее обозначенные £120 млн. По его подсчетам, Лондон будет должен заплатить руандийскому правительству £370 млн, по £20 тыс. за каждого переселенного человека и еще £120 млн после переселения 300 человек. К февралю 2024 года британское МВД уже потратило на создание партнерства с Руандой £20 млн — к концу года эта цифра увеличится до £28 млн.

Новый «Руандийский билль» поступил в парламент. В Палате общин его одобрили. Проблемы начались с рассмотрением в Палате лордов — они внесли в него поправки и вернули в Палату общин; там с поправками не согласились и передали свое несогласие лордам. Вплоть до 22 апреля билль курсировал между палатами «в режиме пинг-понга», как иронизировали британские СМИ, еще шесть раз.

19 апреля Сунак заявил, что «терпение у всех иссякло». «Мое определенно исчерпано. Поэтому наше намерение — покончить с этим в понедельник. Больше никаких уклонений, никаких отсрочек», — сказал премьер (цитата по Sky News). По его словам, лорды «будут сидеть и голосовать до тех пор, пока закон не будет одобрен». Так оно и произошло — 22 апреля Палата лордов документ приняла.

Как новый закон повлияет на позиции консерваторов

Bloomberg обращает внимание на то, что после того, как в 2020 году Британия окончательно вышла из Евросоюза, контроль над ее границами и ограничение миграции стали приоритетом для Лондона. «Вместо этого показатель миграции достиг рекордных 745 тыс. человек в 2022 году, — отмечает агентство. — <...> Кризис вокруг предоставления убежища усиливает беспокойство общественности по поводу миграции, хотя просители убежища — это лишь небольшая часть от приехавших».

Согласно данным опроса YouGov, опубликованным в августе 2023 года, 80% британцев «совершенно не уверены» в том, что правительству Сунака удастся справиться с потоком беженцев на малых лодках; 73% заявили, что их отправка в Руанду маловероятна. Другой замер организации от 22 апреля показал: 84% британцев считают, что правительство плохо регулирует иммиграцию, одобряют его действия только 8%.

Сунак надеется, что «Руандийский билль» позволит укрепить позиции Консервативной партии перед всеобщими выборами, отмечает Reuters. Их дата еще не назначена — премьер обещал, что они точно пройдут во второй половине 2024 года; крайний срок — январь 2025-го. Предварять их будут запланированные на 2 мая местные выборы. Сейчас опросы фиксируют сильное отставание консерваторов от лейбористов: по данным Politico, за последних готовы проголосовать 44%, в то время как за тори — 23%.

«Консерваторов в этой ситуации ничего не спасет. Вопрос в том, какое у лейбористов будет большинство в парламенте — 100 или 200 депутатов, — сказала РБК глава Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева. — Консерваторы правят уже 14 лет и сейчас вызывают у избирателей негатив. От лейбористов британцы, правда, тоже не в восторге — они считают, что на данный момент лейбористы просто меньшее из зол».

С момента, как началось обсуждение «Руандийского билля», сменилось два премьер-министра — ушли Борис Джонсон и Лиз Трасс, обращает внимание эксперт по британской политике, автор телеграм-канала Westminster Василий Егоров; британцы от этой темы устали, полагает он. «В лучшем случае отправлять самолеты начнут в июне. А если учитывать, что по этому биллю начнут подавать иски в суд, вероятно, рейсы могут отложить», — сказал РБК эксперт. По его оценке, этот закон — попытка сыграть на взглядах правых избирателей, но принят он лишком поздно, и поэтому каких-либо преимуществ партии Сунака не даст.