Франция и Британия договорятся о «координации» своих ядерных сил
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эмманюэль Макрон 10 июля договорятся об углублении ядерного сотрудничества двух стран и более тесной работе в области ядерного сотрудничества, сообщает британское правительство. Британия и франция являются единственными ядерными державами в Европе.
Важным шагом станет декларация, в которой впервые будет указано, что средства сдерживания обеих стран независимы, но могут «координироваться», а серьезные угрозы Европе вызовут ответные действия Лондона и Парижа, подчеркнули в правительстве Британии.
«Таким образом, любому противнику, угрожающему жизненно важным интересам Великобритании или Франции, может противостоять мощь ядерных сил обеих стран. Сотрудничество между обеими странами в области ядерных исследований также будет углубляться, в то же время они будут совместно работать над поддержанием международной архитектуры нераспространения», — говорится в публикации.
Кроме того, страны планируют производить больше крылатых ракет Stor Shadow (французский аналог — SCALP) и модернизировать линии производства этих снарядов. В то же время Франция и Британия начнут следующий этап совместного проекта по созданию одновременно противокорабельных и дальнобойных ракет, которые должны заменить Storm Shadow.
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