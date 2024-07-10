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Военная операция на Украине ,  
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Reuters узнал, что в НАТО выступят за сохранение каналов связи с Москвой

Reuters: НАТО в коммюнике выступит за сохранение каналов связи с Москвой
Сюжет
Военная операция на Украине
НАТО в итоговом коммюнике вашингтонского саммита заявит о «необратимом пути» Украины в альянс, вместе с этим выступив за сохранение каналов связи с Москвой, выяснил Reuters. Россия считает расширение НАТО угрозой для безопасности
Фото: Yves Herman / Reuters
Фото: Yves Herman / Reuters

Члены НАТО в декларации по итогам саммита в Вашингтоне намерены поддержать Украину на «ее необратимом пути к полной евроатлантической интеграции, включая членство в альянсе», а также выступят за сохранение каналов связи с Москвой, чтобы уменьшить риски и предотвратить эскалацию, передает Reuters со ссылкой на проект документа.

По данным агентства, рабочая сессия встречи лидеров НАТО начнется около 19:30 мск. Текст итогового коммюнике стал одним из камней преткновения на этом саммите, поскольку страны не могли договориться о конкретных сроках вступления Украины в альянс, на чем настаивала украинская сторона.

Как отмечает Reuters, в итоговом проекте документа сказано, что альянс предложит Киеву членство, когда его кандидатуру одобрят все без исключения страны альянса, как того требуют правила. НАТО также хочет поддерживать каналы связи с Москвой, «чтобы уменьшить риски и предотвратить эскалацию».

Помимо этого, в документе есть следующие положения:

  • страны — члены НАТО намерены предоставить Украине финансирование в размере не менее €40 млрд в течение следующего года, а также создать механизм координации поставок военной техники;
  • призыв к Китаю, который «стал решающим посредником России», прекратить любую поддержку военных усилий Москвы против Киева;
  • страны — члены НАТО обязуются поддерживать Украину на «необратимом пути» к интеграции.

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Йенс Столтенберг

На прошлой неделе глава украинской миссии при альянсе Наталья Галибаренко заявила Politico, что Киев рассчитывает получить «необратимое» предложение о возможности членства в НАТО во время саммита. Президент Владимир Зеленский говорил, что Украина «хотела бы увидеть что-то похожее на приглашение» в рамках этого мероприятия.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг называл «абсолютным минимумом, необходимым для того, чтобы Украина стала членом альянса», ее победу в конфликте с Россией. Также он отмечал, что НАТО не хочет, чтобы боевые действия завершились подписанием соглашений, аналогичных «Минску-1» и «Минску-2», члены альянса заинтересованы в предоставлении Киеву реальных гарантий безопасности.

Россия осуждает как военную, так и финансовую поддержку Украины и настаивает, что западная помощь не помешает Москве добиться целей военной операции. Также власти России и Китая отвергали обвинения в помощи Москве со стороны Пекина в контексте военной операции. Владимир Путин в интервью журналисту Такеру Карлсону заявлял, что Россия никогда не соглашалась с расширением НАТО, тем более с вступлением Украины в альянс. «Мы не соглашались с тем, что там будут базы НАТО без всяких разговоров с нами. Мы только упрашивали в течение десятилетий: не делайте этого, не делайте того», — говорил он. В середине июня Путин выдвинул свои условия для прекращения конфликта, среди них — вывод украинских войск с территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а также отказ Киева от присоединения к НАТО.

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
каналы связи НАТО Россия Военная операция на Украине
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