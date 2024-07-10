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Военная операция на Украине ,  
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Столтенберг заявил об отсутствии военной угрозы НАТО со стороны России

Сюжет
Военная операция на Украине
Йенс Столтенберг
Йенс Столтенберг (Фото: Andrew Harnik / Getty Images)

Для стран НАТО сейчас нет непосредственной военной угрозы со стороны России, заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, выступая перед журналистами на саммите организации в Вашингтоне.

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Йенс Столтенберг

«Российские войска сейчас полностью сосредоточены на Украине», — заявил Столтенберг. По его словам, Москва перенаправила часть своих сил от границы с НАТО в Финляндии на территорию военной спецоперации. Поэтому для государств — членов альянса прямой угрозы со стороны России сейчас нет.

В НАТО входят 32 страны. Саммит альянса проходит в Вашингтоне с 9 по 11 июля. Поддержка Украины — одна из основных тем встречи. Как уточняет Белый дом, западные союзники готовы усилить свою коллективную поддержку Украины «в этот критический момент для трансатлантической безопасности».

В июне телеканал CNN сообщил, что американские военные базы в Европе привели в состояние повышенной готовности, а позже узнал о причинах такого решения. Шаг был предпринят из-за опасений, что «поддерживаемые Россией субъекты» рассматривают возможность проведения диверсий против военного контингента США.

«Повышение бдительности» не связано с конкретной угрозой, рассказал представитель европейского командования США (USEUCOM) Дэн Дэй. По его словам, на это повлияла совокупность факторов, «потенциально влияющих на безопасность вооруженных сил США на европейском театре военных действий».

В мае Столтенберг заявил, что НАТО находится в состоянии повышенной готовности, в том числе из-за усиления «российской разведывательной активности». В том же месяце Financial Times со ссылкой на представителей европейских разведывательных служб написала, что Россия готовит диверсии на территории Европы. В Кремле обвинения назвали «голословными».

Теги
НАТО в Европе Столтенберг угроза Украина саммит войска
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