Столтенберг заявил об отсутствии военной угрозы НАТО со стороны России
Для стран НАТО сейчас нет непосредственной военной угрозы со стороны России, заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, выступая перед журналистами на саммите организации в Вашингтоне.
«Российские войска сейчас полностью сосредоточены на Украине», — заявил Столтенберг. По его словам, Москва перенаправила часть своих сил от границы с НАТО в Финляндии на территорию военной спецоперации. Поэтому для государств — членов альянса прямой угрозы со стороны России сейчас нет.
В НАТО входят 32 страны. Саммит альянса проходит в Вашингтоне с 9 по 11 июля. Поддержка Украины — одна из основных тем встречи. Как уточняет Белый дом, западные союзники готовы усилить свою коллективную поддержку Украины «в этот критический момент для трансатлантической безопасности».
В июне телеканал CNN сообщил, что американские военные базы в Европе привели в состояние повышенной готовности, а позже узнал о причинах такого решения. Шаг был предпринят из-за опасений, что «поддерживаемые Россией субъекты» рассматривают возможность проведения диверсий против военного контингента США.
«Повышение бдительности» не связано с конкретной угрозой, рассказал представитель европейского командования США (USEUCOM) Дэн Дэй. По его словам, на это повлияла совокупность факторов, «потенциально влияющих на безопасность вооруженных сил США на европейском театре военных действий».
В мае Столтенберг заявил, что НАТО находится в состоянии повышенной готовности, в том числе из-за усиления «российской разведывательной активности». В том же месяце Financial Times со ссылкой на представителей европейских разведывательных служб написала, что Россия готовит диверсии на территории Европы. В Кремле обвинения назвали «голословными».