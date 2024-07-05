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Военная операция на Украине ,  
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Столтенберг заявил, что НАТО в конфликте на Украине не нужен «Минск-3»

Столтенберг: НАТО не нужен «Минск-3», Киеву нужны реальные гарантии
Сюжет
Военная операция на Украине
Новый «Минск» не подходит для урегулирования на Украине — члены НАТО заинтересованы в предоставлении Киеву реальных гарантий безопасности, заявил Столтенберг. Москва ранее сравнивала минские соглашения с «игрой в наперстки»
Йенс Столтенберг
Йенс Столтенберг (Фото: Soeren Stache / dpa / Global Look Press)

НАТО не хочет, чтобы конфликт на Украине завершился подписанием соглашений, аналогичным «Минску-1» и «Минску-2», члены альянса заинтересованы в предоставлении Киеву реальных гарантий безопасности, заявил на брифинге генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Он отметил, что боевые действия начались не в 2022 году, а в 2014-м, когда Запад «согласился» с присоединением Крыма и отошедшими ополченцам территориями Донбасса. «Мы не можем заключить «Минск-3». То, что нам нужно сейчас, что-то невероятное, что может остановить эту войну, — <...> это гарантии безопасности для Украины», — сказал Столтенберг.

Именно поэтому, по словам генсека, союзники так «ясно» заявили о перспективах вступления Украины в НАТО. «Мы способны продемонстрировать, что являемся гибким, адаптивным и сильным альянсом. И мы сможем принять важные решения по разделению бремени обороны с Украиной», — подчеркнул он.

Минские соглашения: кем и когда приняты, что прописано в тексте
Политика
Владимир Путин, президент Франции Франсуа Олланд, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Петр Порошенко (слева направо)


Минские соглашения («Минск-1») заключила Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации в Донбассе в сентябре 2014 года. В феврале 2015 года сторонами конфликта был принят Комплекс мер по выполнению минских соглашений («Минск-2»), состоявший из 13 пунктов. Принятие «Минска-2» произошло после боев между ополченцами ДНР и ЛНР с украинской армией, которые завершились занятием ополченцами района Дебальцево. В Минске тогда прошла встреча в «нормандском формате» (с участием лидеров России, Украины, Франции и Германии — Владимира Путина, Петра Порошенко, Франсуа Олланда и Ангелы Меркель). Документ подписала та же контактная группа, а лидеры четырех стран своей декларацией поддержали его.

Договоренности закрепляли обязательство сторон конфликта прекратить огонь, отказаться от размещения в районе буферной зоны тяжелого вооружения, обменять пленных по принципу «всех на всех». Киев также должен был принять закон об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей и провести там выборы с учетом позиции представителей республик Донбасса. Большинство договоренностей впоследствии не выполнялись, стороны обвиняли в этом друг друга.

22 февраля 2022 года, за два дня до начала полномасштабных боев, президент России Владимир Путин заявил, что минских соглашений больше не существует после признания Москвой Донецкой и Луганской народных республик. В сентябре того же года Россия присоединила их, а также Запорожскую и Херсонскую области по итогам референдумов, законность которых не признают большинство государств. Москва требует от Киева признания «новых территориальных реалий».

Зеленский отверг идею о прекращении огня ради начала переговоров
Политика
Владимир Зеленский

В конце 2022 года Меркель в интервью немецкой Zeit заявила, что минские соглашения были необходимы для того, чтобы у Украины было время укрепить свои позиции. По ее словам, в 2014 году Россия могла бы легко занять эту страну и НАТО не стало бы оказывать Киеву поддержку. Позже с аналогичным заявлением выступил Олланд, отметив, что соглашения позволили укрепить ВСУ.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков после этого сравнил минские соглашения с «игрой в наперстки». «Нас обманывали, и это усугубило ситуацию. Это подвигло во многом киевский режим, развязало ему руки на то, чтобы устраивать у себя в стране бойню русских», — отмечал Песков. Путин говорил, что разочарован заявлениями западных лидеров.

Зеленский еще в 2023 году заявил, что решил отказаться от исполнения минских соглашений в 2019 году, поскольку понял, что договоренности не приведут к урегулированию конфликта и не гарантируют Украине сохранение суверенитета. Впоследствии он исключил заключение новых минских соглашений, поскольку, по его мнению, конфликт не прекратится, но останется замороженным.

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Йенс Столтенберг Военная операция на Украине НАТО Минские соглашения
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