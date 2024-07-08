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Военная операция на Украине ,  
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Зеленский назвал трех возможных посредников между Киевом и Москвой

Зеленский: посредниками между Киевом и Москвой могут быть только США, ЕС и Китай
Сюжет
Военная операция на Украине
По его мнению, в таком качестве могут выступить только США, Китай и Евросоюз. Россия открыта для любого диалога по Украине, в том числе с участием посредников, если это позволит достичь ранее поставленных целей, говорил Песков
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: Kuba Stezycki / Reuters)

В роли посредника в переговорах между Украиной и Россией могут выступить только США, Китай и Евросоюз, заявил украинский президент Владимир Зеленский на пресс-конференции после встречи с польским премьером Дональдом Туском и подписания соглашения о безопасности между Варшавой и Киевом.

По словам Зеленского, склонить Россию к прекращению боевых действий могут «только серьезные, сильные союзы» с экономикой, от которой зависит Москва, или армией сильнее российской. «Много ли таких стран в мире? Не много. Я думаю, Соединенные Штаты Америки — такая страна, я думаю, Китай — такая страна. И я думаю, Евросоюз — не какая-то одна страна в ЕС, нет, — весь Евросоюз. Это может быть такая посредническая миссия», — сказал он.

Заявление последовало после визитов венгерского премьера Виктора Орбана в Киев и Москву. Эти поездки в рамках, как назвал ее сам Орбан, «мирной миссии» состоялись после перехода к Венгрии председательства в ЕС. В Евросоюзе предупредили, что у Будапешта нет мандата на то, чтобы вести переговоры с Москвой от лица Брюсселя, что признал и венгерский премьер.

Россия открыта для любого диалога по Украине, в том числе с участием посредников, если это позволит достичь ранее поставленных целей, заявил 1 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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В конце июня Зеленский говорил, что переговоры с Россией с участием посредников, в качестве которых могут выступить любые страны, возможны. Он приводил в качестве вероятной модели соглашения о зерновом коридоре, позволявшие вывозить сельхозпродукцию из украинских портов.

Россия и Украина по отдельности подписали договоренности с ООН и Турцией. Сделка проработала около года, затем Россия вышла из нее, заявив, что положение о содействии облегчения экспорта российских сельхозпродуктов не выполнялось.

В ходе встречи с Зеленским Орбан предложил рассмотреть возможность прекращения огня перед тем, как сесть за стол переговоров, однако украинскому президенту, по словам венгерского премьера, идея не очень понравилась, хотя он пообещал подумать над этим. Москва также отказалась первой прекращать огонь, поскольку подозревает, что Украина воспользуется этой возможностью, объяснял Путин.

На встрече с Орбаном российский президент назвал очевидным, что мирные переговоры невозможны без обеих сторон конфликта, и заявил об актуальности переговорной позиции апреля 2022 года, рассказывал премьер-министр Венгрии. Российский президент не раз подчеркивал, что Москва открыта к переговорам, но не видит желания Киева.

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Полина Мартынова Полина Мартынова
Владимир Зеленский переговоры посредник
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
Орбан Виктор фото

Орбан Виктор

премьер-министр Венгрии
31 мая 1963 года
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