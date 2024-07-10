Кремль ответил на вопрос о сроках создания «санитарной зоны»

Наступление ВС России на харьковском направлении продолжается с начала мая. Его целями Владимир Путин называл создание «санитарной зоны» в ответ на обстрелы российских регионов. Песков заявил, что армия работает, но нужно время

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Российские военные продолжают работу по созданию «санитарной зоны» в Харьковской области для предотвращения обстрелов Белгорода и Белгородской области, однако реализация этой задачи может быть растянута во времени, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Все, что сейчас происходит на этом направлении, оно подчинено этой задаче. Разумеется, реализация этой задачи растянута по времени, для этого необходимо время. Работа в этом направлении ведется. Что касается деталей, то это нужно обращаться в Министерство обороны», — сказал Песков, отвечая на вопрос о сроках создания «санитарной зоны» и обеспечения безопасности жителей Белгородской области.

Наступление ВС России на харьковском направлении продолжается с начала мая. Его целями президент Владимир Путин называл создание «санитарной зоны» в ответ на обстрелы российских приграничных регионов. При этом глава государства говорил, что планов по взятию Харькова «на сегодняшний день нет». Российское Минобороны с начала наступления отчиталось о взятии более чем десятка населенных пунктов на этом направлении.

В конце июня глава Харьковской ОВА Олег Синегубов объявил принудительную эвакуацию семей с детьми еще из 33 населенных пунктов в четырех районах региона, находящихся вблизи зоны боевых действий. Впоследствии украинские власти также объявили эвакуацию детей из населенных пунктов Волчанской общины, расположенных в 20–30-километровой зоне от границы с Россией.

Главком украинской армии Александр Сырский еще в мае говорил о сложной ситуации для ВСУ на Харьковском направлении. Уже в июне он заявил, что на фронте «в целом ситуация остается сложной из-за высокой интенсивности боевых действий и широкого использования противником бронетехники, значительного количества управляемых авиационных бомб».