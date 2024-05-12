Главком ВСУ Сырский заявил о сложной обстановке в Харьковской области

Сырский заявил о сложной обстановке для ВСУ в Харьковской области

Российская армия пытается продвинуться вглубь территории Украины на нескольких направлениях, особенно обострилась ситуация в Харьковской области, сообщил Сырский. Там за два дня российские войска заняли девять населенных пунктов

Военные медики оказывают помощь раненому украинскому военнослужащему, недалеко от города Волчанск в Харьковской области (Фото: Вячеслав Мадиевский / Reuters)

На фронте для ВСУ сложилась обостренная ситуация, ведутся «жесткие оборонительные бои», сообщил главком украинской армии Александр Сырский в своем телеграм-канале.

«На этой неделе обстановка в Харьковской области существенно обострилась. В настоящее время там продолжаются бои в приграничных районах вдоль государственной границы с РФ. Обстановка сложная, но силы обороны Украины делают все, чтобы удержать оборонные рубежи и позиции», — сообщил он.

По словам Сырского, российские силы пытаются продвинуться вглубь украинской территории на нескольких направлениях.

10 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил о российском наступлении в Харьковской области. В приграничных районах региона на этом фоне началась эвакуация

11 и 12 мая Минобороны отчиталось о взятии под контроль в Харьковской области девяти населенных пунктов у границ с Белгородской: поселка Плетеневка, сел Борисовка, Огурцово, Пыльная, Стрелечья, Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково.

Также был взят под контроль поселок городского типа Керамик в ДНР вблизи Авдеевки.