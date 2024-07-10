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Следствие попросило заочно арестовать телеведущую Татьяну Лазареву

В июне депутат Альшевских сообщил о возбуждении против телеведущей дела об оправдании терроризма из-за ее высказываний по поводу ударов дронов по России. В том же месяце ее объявили в розыск. В 2022 году она уехала из России
Татьяна Лазарева
Татьяна Лазарева (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

Следствие попросило Замоскворецкий районный суд Москвы заочно арестовать телеведущую Татьяну Лазареву (признана Минюстом иноагентом) по делу об оправдании терроризма, следует из карточки дела. В феврале 2022 года она уехала из России в Испанию.

В июне МВД объявило Лазареву в розыск. ТАСС тогда сообщал, что ее ищут по статье о дискредитации армии (ст. 280.3 УК).

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Позднее депутат Госдумы Андрей Альшевских со ссылкой на ГУ МВД по Москве заявил, что против телеведущей возбудили уголовное дело по ст. 205.2 УК (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма). Он опубликовал ответ на запрос, подписанный начальником московского управления МВД Олегом Барановым. Тот проинформировал депутата о проверке высказываний Лазаревой по поводу ударов дронов по России. По мнению ведомства, в них «содержатся сведения, направленные на оправдание террористической деятельности». В том же месяце Росфинмониторинг внес ведущую в список экстремистов и террористов.

В июле 2022 года Минюст признал Лазареву иноагентом.

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Теги
Елена Чернышова
Татьяна Лазарева заочный арест оправдание терроризма
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