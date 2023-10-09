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Суд повторно оштрафовал Лазареву за отсутствие маркировки иноагента

Телеведущую Лазареву оштрафовали на ₽40 тыс. за отсутствие маркировки иноагента
Татьяна Лазарева
Татьяна Лазарева (Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости)

Пресненский суд Москвы оштрафовал телеведущую Татьяну Лазареву (признана в России иноагентом) на 40 тыс. руб. за отсутствие соответствующей маркировки в социальных сетях. Об этом РБК сообщили в пресс-службе суда.

Протокол в отношении Лазаревой по ч. 4 ст. 19.34 КоАП (нарушение порядка деятельности иностранного агента) составил Роскомнадзор, суд зарегистрировал его 18 сентября. Судья рассмотрела дело 9 октября.

Это второй штраф, назначенный Лазаревой за отсутствие маркировки иноагента. В июне Пресненский суд оштрафовал ее на 30 тыс. руб. по той же статье. Лазарева обжаловала это решение.

Минимальный штраф за отсутствие маркировки иноагента для граждан — 30 тыс. руб., а максимальный — 50 тыс. руб. За злостное уклонение от исполнения обязанностей иноагента, в том числе за отсутствие маркировки, предусмотрено уголовное наказание.

Иноагента, привлеченного к административной ответственности за нарушение соответствующего законодательства два раза за год, могут лишить свободы на срок до двух лет за повторное нарушение.

Минюст признал Лазареву физическим лицом — иноагентом в июле 2022 года. В графе об иностранных источниках финансирования у нее была указана Украина.

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За злостное уклонение от исполнения обязанностей иноагента, в том числе за отсутствие маркировки и отчетности, предусмотрено уголовное наказание в соответствии со ст. 330.1 Уголовного кодекса. Если после привлечения к административной ответственности за нарушение законодательства об иностранных агентах гражданин повторно в течение года снова совершил нарушение, его могут наказать лишением свободы на срок до двух лет.

Лазарева по состоянию на апрель 2022 года проживала в Испании. Телеведущая говорила, что намерена оставаться там, чтобы не подвергать себя опасности.

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