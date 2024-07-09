Басманный суд заочно арестовал Юлию Навальную

Юлия Навальная (Фото: Peter Kneffel / dpa / Global Look Press)

Басманный районный суд по ходатайству Следственного комитета заочно арестовал вдову Алексея Навального, Юлию. Ей предъявлено обвинение в участии в экстремистском сообществе (ч. 2 ст. 282.1 УК).

«Юлия Борисовна скрылась от органов предварительного следствия, в связи с чем объявлена в розыск. Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал меру пресечения в виде заключении под стражу сроком на 2 месяца», — говорится в сообщении пресс-службы судов общей юрисдикции Москвы.

Материал дополняется.