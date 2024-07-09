 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Басманный суд заочно арестовал Юлию Навальную

Юлия Навальная
Юлия Навальная (Фото: Peter Kneffel / dpa / Global Look Press)

Басманный районный суд по ходатайству Следственного комитета заочно арестовал вдову Алексея Навального, Юлию. Ей предъявлено обвинение в участии в экстремистском сообществе (ч. 2 ст. 282.1 УК).

«Юлия Борисовна скрылась от органов предварительного следствия, в связи с чем объявлена в розыск. Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал меру пресечения в виде заключении под стражу сроком на 2 месяца», — говорится в сообщении пресс-службы судов общей юрисдикции Москвы.

Материал дополняется.

Теги
Юлия Навальная Басманный суд заочный арест
Материалы по теме
Приставы приостановили производство по взысканию долгов Навального
Политика
Канада ввела новые санкции из-за смерти Навального
Политика
Дело против защищавших Навального адвокатов поступило в суд
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 10 июля
EUR ЦБ: 95,34 (-0,32) Инвестиции, 17:22 Курс доллара на 10 июля
USD ЦБ: 88 (-0,17) Инвестиции, 17:22
Рособрнадзор объяснил, почему школьники не согласятся на отмену ЕГЭ Общество, 19:19
В ожидании первого полуфинала. Что происходит на Евро Спорт, 19:16
Суд не признал опоздание на рейс основанием для возврата денег за тур Общество, 19:15
Зеленский прибыл в Вашингтон на саммит НАТО Политика, 19:14
Легкоатлетка получила серьезную травму на Кубке России в Чебоксарах Спорт, 18:57
Газпромбанк заключил соглашение о стратегическом сотрудничестве с АКИТ Пресс-релиз, 18:57
Британский генерал заявил, что его страна не выдержит и месяца конфликта Политика, 18:53
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Цены на нефть Brent упали ниже $85 за баррель впервые с 1 июля Инвестиции, 18:51
«Аэрофлот» опроверг информацию о «коллапсе» с бортпроводниками Бизнес, 18:49
Что значит для Грузии приостановка приема в Евросоюз Политика, 18:42
«Газпромбанк Инвестиции» назвали топ-5 акций при росте процентных ставок Инвестиции, 18:39
Моди пригласил Путина посетить Индию в 2025 году Политика, 18:24
Басманный суд заочно арестовал Юлию Навальную Политика, 18:12
В Санкт-Петербурге задержали подозреваемого в сбыте 120 кг кокаина Общество, 18:04