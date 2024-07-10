Ельцин предупреждал Клинтона о «большой ошибке» в Европе

В России после бомбардировок Югославии стали лавинообразно расти антиамериканские настроения, коммунисты призывали к ответной «войне во всем мире», говорил Ельцин. По его оценке, НАТО добилось только «гуманитарной катастрофы»

Билл Клинтон и Борис Ельцин (Фото: Александр Сенцов, Александр Чумичев / ТАСС)

Бомбардировки Югославии со стороны НАТО стали большой ошибкой, заявил в 1999 году российский президент Борис Ельцин американскому коллеге Биллу Клинтону, следует из рассекреченной стенограммы их переговоров, опубликованной архивом нацбезопасности США.

«События последних нескольких недель подтверждают, что США и НАТО допустили большую ошибку. Вы неправильно рассчитали последствия этого шага. [Югославский лидер Слободан] Милошевич никогда не капитулирует. Вместо решения гуманитарной проблемы произошла гуманитарная катастрофа, а американо-российским отношениям нанесен значительный ущерб», — сказал Ельцин.

Он добавил, что впервые сталкивается с настолько сложной проблемой, из-за чего Москве и Вашингтону стоит поддерживать постоянный контакт, и «откровенно говоря, [...] антиамериканские и антинатовские настроения в России продолжают расти лавинообразно». Ельцин отметил, что растущий антиамериканский ресентимент среди россиян его очень беспокоит.

Президент России признался, что на него давят с требованием помочь властям Югославии, как США помогли их противникам, в особенности — коммунисты настаивают на поставках оружия, военном вмешательстве и «войне во всем мире», но пока Москве удается не допустить своего вовлечения в конфликт.

Клинтон в разговоре отмечает центральную роль России в решении конфликта и призывает Ельцина к сотрудничеству по реализации плана урегулирования ситуации. «Борис, он не сработает, если Россия не сыграет военную и политическую роль, а албанцы и сербы не поверят в подлинности [мирной] формулы и непоколебимость границ Сербии. Этого не произойдет, если мы не найдем возможность сделать это вместе», — сказал президент США.

НАТО начало военную операцию «Союзная сила» (Operation Allied Force) весной 1999 года, она длилась 78 дней. Совбез ООН не давал санкцию на начало операции, но действия НАТО поддержал генсек ООН Кофи Аннан: «Бывают случаи, когда применение силы может быть законным в стремлении к миру». Альянс вмешался после более чем года межэтнического конфликта между сербами и албанцами и провала международных усилий по разрешению конфликта дипломатическими средствами, а также случаев геноцида и военных преступлений. Всего было альянс нанес несколько тысяч ударов с применением бомбардировщиков и крылатых ракет, операция завершилась после согласия Югославии пойти на уступки. По оценке Human Rights Watch, погибли от 489 до 528 мирных жителей. Потери среди военнослужащих и полицейских власти Сербии оценивают в примерно 1 тыс. человек. После операции был создан Международный трибунал по Югославии, он провел 142 судебных процесса по обвинениям в военных преступлениях и геноциде. На скамье подсудимых был экс-президент Милошевич, он скончался в тюрьме до приговора.

Власти России с самого начала выступили против вмешательства НАТО. Ельцин еще до бомбардировок выступил с обращением к другим лидерам: «Я обращаюсь к людям, которые пережили войну. Я обращаюсь к тем, которые испытали эти бомбежки. Я обращаюсь к их детям, я обращаюсь ко всем политическим деятелям. Давайте, пока еще остались какие-то минуты, мы убедим Клинтона не делать этого трагического, драматического шага». Ельцин признавал сложность диалога с Милошевичем, но подчеркивал, что даже 20 раундов переговоров стоят того, чтобы не допустить гибели сотен людей.

Милошевич после свержения обвинял Россию в предательстве.

Сербский президент Александр Вучич позднее обещал, что из-за операции страна никогда не вступит в НАТО: «Сотрудничество это всегда хорошо, и приятно прощать, но мы не можем забыть». «Кто вы такие, чтобы убивать наших солдат и полицейских, которые находятся на своей территории и в своей стране? Откуда у вас право убивать наших солдат и наших полицейских? Кто дал вам это право?», — обращался он к странам альянса в 24-ю годовщину боевых действий.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг объяснял решение провести операцию стремлением свергнуть Милошевича и защитить гражданское население.

«Трагедия огромная. То, что сделал Запад, это вообще недопустимо. Я много раз об этом говорил», — заявлял российский президент Владимир Путин. Он отмечал, что НАТО начало «войну, по сути дела, в центре Европы».

Путин также не соглашался с критикой в сторону Ельцина по ситуации в Югославии. «Вспомните события в Югославии до этого — Ельцину расточали похвалы. Как только начались события в Югославии, он высказался в поддержку сербов. И мы не могли не высказаться в защиту сербов <...>, потому что сербы тоже особая и близкая нам нация, с православной культурой. <...> Ельцина немедленно вываляли в грязи, обвинили в алкоголизме, в том, что он ничего не понимает, ничего не ведает. Он все понимал, уверяю вас», — отмечал он.