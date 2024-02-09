 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону ,  
0 

Путин вступился за Ельцина из-за критики после войны в Югославии

Путин: Ельцина после Югославии обвинили в алкоголизме, но он все понимал
Сюжет
Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону
После поддержки Ельциным сербов в югославском конфликте его «смешали с грязью» и говорили, что он ничего не понимает, но это не так, заявил Путин. По его словам, в этот момент произошел раскол между Россией и США

Путин вступился за Ельцина из-за критики после войны в Югославии
Video

Первого президента России (1991-1999) Бориса Ельцина в США сначала приняли хорошо, а после поддержки сербов в войне в Югославии его «смешали с грязью», в этот момент между Вашингтоном и Москвой начал нарастать «определенный раскол», заявил российский лидер Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

Путин отметил, что после распада СССР Россия ожидала, что ее примут «в братскую семью цивилизованных наций», однако этого не произошло, Вашингтон «обманул» Москву. Он напомнил, что Ельцин, выступая в конгрессе США, сказал: «Боже, благослови Америку».

«Все, что он говорил, было сигналами, впустите нас. Вспомните события в Югославии до этого, Ельцину расточали похвалы. Как только начались события в Югославии, он высказался в поддержку сербов. И мы не могли не высказаться в защиту сербов <...> потому что сербы тоже особая и близкая нам нация, с православной культурой. <...> Ельцина немедленно вываляли в грязи, обвинили в алкоголизме, в том, что он ничего не понимает, ничего не ведает. Он все понимал, уверяю вас», — сказал Путин.

По словам президента, именно США «выпустили джинна из бутылки», начав бомбардировки Белграда в нарушение международного права и устава ООН. «Более того, когда Россия протестовала и выражала свое негодование, что было сказано? Устав ООН и международное право устарели. Сейчас все ссылаются на международное право, но в то время они начали говорить, что все устарело. Все нужно было менять. Действительно, некоторые вещи нужно менять, поскольку изменился баланс сил. Это правда, но не таким образом», — подчеркнул глава государства.

Он добавил, что Москва «терпела» пять волн расширения НАТО, несмотря на заверения, что этого не будет происходить.

Захарова обвинила США в «обмане мира» под прикрытием борьбы за демократию
Политика
Мария Захарова

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры

Путин не раз говорил, что НАТО «обманули» Россию. Незадолго до начала военной операции на Украине он напоминал, что альянс обещал Москве не расширяться на восток, однако позже сделал это, почти приблизившись к границам с Россией.

Эти слова звучали на фоне направленных Россией США и НАТО проектов гарантий безопасности, которые в том числе предусматривали отказ от принятия Украины в члены блока. Переговоры о гарантиях безопасности, которые проводились в начале 2022 года, не привели к каким-либо соглашениям. Стремление Киева в НАТО Путин называл одной из причин проведения военной операции.

После включения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России по итогам референдума осенью 2022 года Украина подала заявку на вступление в НАТО. Ей обещали упрощенный процесс присоединения, но в альянсе не раз говорили, что Украина не получит приглашения, пока на ее территории идут боевые действия. В апреле 2023 года к НАТО присоединилась Финляндия, одобрения заявки Венгрией ожидает Швеция.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что это не альянс продвигается на восток, а «Восток решает присоединиться» к блоку.

Главное из интервью Путина Такеру Карлсону

Бывший глава Большого театра получил новую работу

Названы убытки Carlsberg от ухода из России

CAS опубликовал мотивировку дисквалификации фигуристки Валиевой. Документ

«Почта России» прекратила наземную доставку в 24 страны Европы

Конкурентка Трампа проиграла на праймериз графе «против всех»

Российские ученые получили образцы льда возрастом более 1,2 млн лет. Фото

Новый российский автомобиль «Атом». Опубликованы первые фото

Расчетный депозитарий СПБ Биржи добился разблокировки активов. Подробности

Дивиденды российских компаний. Кто объявил и сколько
Авторы
Теги
Персоны
Полина Мартынова Полина Мартынова
Владимир Путин Борис Ельцин США НАТО югославский конфликт Такер Карлсон
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
Материалы по теме
Ельцин заявлял Клинтону, что Россия «должна первой вступить в НАТО»
Политика
Никсон в 1994 году предупредил Клинтона об Украине и Ельцине
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 9 февраля
EUR ЦБ: 98,35 (+0,26) Инвестиции, 08 фев, 17:17 Курс доллара на 9 февраля
USD ЦБ: 91,26 (+0,1) Инвестиции, 08 фев, 17:17
Путин о Ющенко: «считался прозападным, но мы наладили отношения» Политика, 04:29
Путин вступился за Ельцина из-за критики после войны в Югославии Политика, 04:16
Путин заявил, что Россия пока не достигла своих целей на Украине Политика, 04:11
Что Владимир Путин рассказал в интервью Такеру Карлсону. Главное 04:03
Путин о срыве переговоров в Стамбуле: «Ну и где теперь мистер Джонсон?» Политика, 03:54
Байден решил выступить с неанонсированным обращением к нации⁠ Политика, 03:36
Путин не увидел шансов у Януковича победить на досрочных выборах Политика, 03:29
Второе дыхание: как правильно завершить карьеру
Подготовьтесь к переменам и выберите, что делать дальше, с новым интенсивом РБК Pro
Купить интенсив
В результате пожара на севере Москвы пострадали более десяти человек Общество, 03:20
Путин напомнил о мыслях «умного немца» о расширении НАТО Политика, 03:17
Из горящего дома на севере Москвы эвакуировали около 400 человек Общество, 03:02
Путин рассказал, как Клинтон передумал по поводу вступления России в НАТО Политика, 02:57
Движение по дублеру Ленинградского проспекта перекрыли из-за пожара Общество, 02:55
Путин назвал Украину сателлитом США Политика, 02:53
Путин ответил Карлсону на вопрос, кто взорвал Nord Stream: «Вы, конечно» Политика, 02:30