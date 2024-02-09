Путин вступился за Ельцина из-за критики после войны в Югославии

После поддержки Ельциным сербов в югославском конфликте его «смешали с грязью» и говорили, что он ничего не понимает, но это не так, заявил Путин. По его словам, в этот момент произошел раскол между Россией и США

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Первого президента России (1991-1999) Бориса Ельцина в США сначала приняли хорошо, а после поддержки сербов в войне в Югославии его «смешали с грязью», в этот момент между Вашингтоном и Москвой начал нарастать «определенный раскол», заявил российский лидер Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

Путин отметил, что после распада СССР Россия ожидала, что ее примут «в братскую семью цивилизованных наций», однако этого не произошло, Вашингтон «обманул» Москву. Он напомнил, что Ельцин, выступая в конгрессе США, сказал: «Боже, благослови Америку».

«Все, что он говорил, было сигналами, впустите нас. Вспомните события в Югославии до этого, Ельцину расточали похвалы. Как только начались события в Югославии, он высказался в поддержку сербов. И мы не могли не высказаться в защиту сербов <...> потому что сербы тоже особая и близкая нам нация, с православной культурой. <...> Ельцина немедленно вываляли в грязи, обвинили в алкоголизме, в том, что он ничего не понимает, ничего не ведает. Он все понимал, уверяю вас», — сказал Путин.

По словам президента, именно США «выпустили джинна из бутылки», начав бомбардировки Белграда в нарушение международного права и устава ООН. «Более того, когда Россия протестовала и выражала свое негодование, что было сказано? Устав ООН и международное право устарели. Сейчас все ссылаются на международное право, но в то время они начали говорить, что все устарело. Все нужно было менять. Действительно, некоторые вещи нужно менять, поскольку изменился баланс сил. Это правда, но не таким образом», — подчеркнул глава государства.

Он добавил, что Москва «терпела» пять волн расширения НАТО, несмотря на заверения, что этого не будет происходить.

Путин не раз говорил, что НАТО «обманули» Россию. Незадолго до начала военной операции на Украине он напоминал, что альянс обещал Москве не расширяться на восток, однако позже сделал это, почти приблизившись к границам с Россией.

Эти слова звучали на фоне направленных Россией США и НАТО проектов гарантий безопасности, которые в том числе предусматривали отказ от принятия Украины в члены блока. Переговоры о гарантиях безопасности, которые проводились в начале 2022 года, не привели к каким-либо соглашениям. Стремление Киева в НАТО Путин называл одной из причин проведения военной операции.

После включения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России по итогам референдума осенью 2022 года Украина подала заявку на вступление в НАТО. Ей обещали упрощенный процесс присоединения, но в альянсе не раз говорили, что Украина не получит приглашения, пока на ее территории идут боевые действия. В апреле 2023 года к НАТО присоединилась Финляндия, одобрения заявки Венгрией ожидает Швеция.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что это не альянс продвигается на восток, а «Восток решает присоединиться» к блоку.