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США обещали Ельцину вести консультации с Москвой при расширении НАТО

США обещали Ельцину, что при расширении НАТО будут консультации с Москвой

В 1994 году Альберт Гор, который на тот момент занимал пост вице-президента США, заявил президенту России Борису Ельцину, что расширение НАТО будет сопровождаться консультациями с Москвой.

Об этом говорится в отчете о разговоре Гора с Ельциным 16 декабря 1994 года, который написал работавший тогда заместителем госсекретаря Строуб Толботт. Документ опубликован в Архиве национальной безопасности США.

«Что [президент США Билл] Клинтон сказал вам в сентябре — в конце концов НАТО будет расширяться, но процесс будет постепенным и открытым, мы будем внимательно консультироваться с вами», — заявил Гор в ходе разговора с бывшим российским президентом, его цитировал Толботт.

Экс-вице-президент также заверил тогда, что расширение альянса будет проводиться параллельно с углублением партнерства России с США и НАТО.

«Да, параллельно. Синхронно, синхронно», — отвечал ему Ельцин.

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Москва выступает против расширения НАТО на восток, в том числе за счет постсоветских республик. Это требование содержалось в проекте договора о гарантиях безопасности, который Россия в декабре 2021 года направила альянсу и Соединенным Штатам.

Президент Владимир Путин называл планы увеличения участников альянса за счет Украины одной из причин начала военной операции в феврале 2022 года. По его мнению, вступление Киева в НАТО многократно повысило бы риск внезапного удара по России.

Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг говорил, что блок никогда не давал обещаний не расширяться на восток. Он также исключал возможность компромисса с Россией по вопросу членства Украины.

Теги
Борис Ельцин США Россия НАТО Билл Клинтон Альберт Гор
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