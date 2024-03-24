Путин: операция НАТО Югославии в 1999 году является огромной трагедией

Путин назвал операцию НАТО в Югославии в 1999 году огромной трагедией

Раненый серб перед разрушенным домом в городе Алексинац, 1999 год (Фото: Yugoslav Army / RL / Getty Images)

Бомбардировка Югославии силами НАТО в 1999 году стала огромной трагедией, заявил президент России Владимир Путин в интервью для фильма «Белград» телеканалу «Россия 1».

«Трагедия огромная. То, что сделал Запад, это вообще недопустимо. Я много раз об этом говорил», — сказал Путин.

Военные действия начали без резолюции Совета Безопасности ООН, заявил президент. По словам Путина, НАТО начало «войну, по сути дела, в центре Европы».

Президент России подчеркнул, что осуждает операцию НАТО.

НАТО начало военную операцию «Союзная сила» против Югославии 24 марта 1999 года. Бомбардировки городов проводили без санкции Совета Безопасности ООН на протяжении 78 дней. Причиной операции стали, по заявлению западных стран, этнические чистки в косовской автономии во время войны, которые проводили югославские власти. По данным сербских властей, жертвами бомбежек стали около 2 тыс. человек, но точное число погибших неизвестно.

Российские власти неоднократно заявляли об осуждении операции в Югославии.

Международный трибунал по Югославии, созданный ООН, провел за время своего существования 142 судебных процесса по обвинениям в военных преступлениях и геноциде. На скамье подсудимых был экс-президент Слободан Милошевич, он скончался в тюрьме до приговора.