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Военная операция на Украине ,  
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В ФРГ задержали бывшего ополченца ДНР по подозрению в подготовке диверсий

Spiegel: в Германии задержали подозреваемых в работе на Россию диверсантов
Сюжет
Военная операция на Украине
Двух русских немцев задержали в Баварии по подозрению в передаче данных российской стороне о военных объектах Германии и США и подготовке взрывов и поджогов. Один из них в 2014–2016 годах служил в ополчении ДНР, пишет Spiegel
Фото: Lars Baron / Getty Images
Фото: Lars Baron / Getty Images

В Баварии арестовали двух подозреваемых в подготовке диверсий по заданию российских спецслужб, сообщает Spiegel со ссылкой на данные генпрокуратуры.

Главный подозреваемый — 39-летний Дитер С. По версии следствия, он собирал данные о военных объектах (в том числе американских на территории Германии) и согласился совершить поджоги и взрывы на объектах промышленности и военной инфраструктуры, в частности, оружейных заводах, а также нарушить работу транспортных коридоров, где перевозят военные грузы. Целью атак должно было стать нарушение снабжения Украины.

Как считают следователи, Дитер С. сотрудничал с российской стороной с октября 2023-го. По информации издания, с 2014 по 2016 год он был участником народного ополчения в ДНР.

По данным прокуратуры, подозреваемому помогал 37-летний Александр Й. Speigel пишет, что оба задержанных — русские немцы.

В числе объектов, за которыми наблюдали подозреваемые, были военные полигоны США в Баварии — на одном из них проводилось обучение украинских солдат на танках Abrams.

Журнал пишет, что действия Дитера С. и Александра Й. классифицировали как участие в террористической организации, Дитера также обвиняют в подготовке акта насилия, ставившего под угрозу государство.

РБК направил запрос в посольство России в Германии и в департамент информации и печати МИД России.

FT узнала детали обвинения экс-разведчика в Австрии в шпионаже для России
Политика
Фото:Marijan Murat / imagebroker.com / Global Look Press

Месяц назад немецкая генпрокуратура обвинила в шпионаже в пользу Россию гражданина ФРГ Томаса Х. Он служил в федеральном ведомстве вооружений, информационных технологий и применения бундесвера, среди прочего оно занимается закупками систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Spiegel писал, что он имел доступ к секретным данным, касающимся проектов немецкой армии в сфере РЭБ.

Как подозревает ведомство, он несколько раз обращался в посольства России в Бонне и Берлине с предложением о сотрудничестве. Один раз он передал разведке России сведения, полученные в ходе службы.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
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