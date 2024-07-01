Военным авиабазы США в Германии запретили носить форму вне работы
Командование авиабазы США Шпангдалем, расположенной на западе Германии, запретило летчикам носить униформу за ее пределами, сообщает официальная газета Пентагона Stars and Stripes со ссылкой на заявление.
Согласно распоряжению, изданному 29 июня, летчики должны добираться до места службы в гражданской одежде, чтобы «свести к минимуму риски». Как отмечает издание, ранее командования принимали подобные меры из-за опасений террористических угроз.
Накануне CNN со ссылкой на американских чиновников сообщил, что военные базы США в Европе привели в боеготовность из-за угрозы теракта. Меры действуют в том числе на базе в немецком Штутгарте, где расположена штаб-квартира европейского командования американских вооруженных сил (EUCOM). По данным телеканала, боевая готовность повышена до уровня «Чарли». Stars and Stripes отмечает, что в этом случае на базах сокращают число неосновного персонала.
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