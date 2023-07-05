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Дело о мятеже Пригожина ,  
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Пригожину вернули наградной пистолет от Шойгу

Пригожину вернули наградной пистолет Glock от министра обороны Шойгу
Управление ФСБ России в Санкт-Петербурге
Управление ФСБ России в Санкт-Петербурге (Фото: Александр Демьянчук / ТАСС)

Основателю ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину вернули наградной пистолет Glock, полученный от министра обороны Сергея Шойгу, и другое оружие, которое нашли при обысках в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает «Фонтанка».

По данным изданий, Пригожин лично приехал за оружием в управление ФСБ по Петербургу и Ленинградской области. Ему вернули два карабина «Сайга», нарезной австрийский карабин Steyr Mannlicher, полуавтоматическую винтовку «АРка» и еще несколько ружей и пистолетов. После получения оружия Пригожин уехал.

Накануне Пригожину вернули 10 млрд руб., также изъятых при обысках, писала «Фонтанка». По данным 78.ru, помимо денег, возвратили и технику, изъятую во время следственных действий в «ЧВК Вагнер Центре» и офисе медиагруппы «Патриот», которую Пригожин распустил в конце июня.

Деньги нашли в «Газели», припаркованной во дворе отеля «Дворец Трезини», и Citroen, который стоял на подземной парковке отеля River Palace. По данным 47news, изначально правоохранительные органы не собирались возвращать Пригожину эти деньги. Губернатор Петербурга Александр Беглов при этом говорил, что изъять имущество основателя ЧВК невозможно.

Пригожин 24 июня начал «марш справедливости», обвинив военное руководство в ударе по позициям бойцов ЧВК. Минобороны эти данные опровергло и назвало провокацией. Вагнеровцы заняли штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону. Пригожин заявил о намерении «получить» Шойгу и главу Генштаба Валерия Герасимова. Часть из бойцов ЧВК выдвинулась в Москву.

Против Пригожина завели дело о вооруженном мятеже (ст. 279 УК). В тот же день в загородном доме Пригожина в коттеджном поселке «Северный Версаль», в «ЧВК Вагнер Центре W» и по другим адресам, связанным с ЧВК и ее основателем, прошли обыски.

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Президент Владимир Путин охарактеризовал происходящее как предательство. В тот же день президент Белоруссии Александр Лукашенко провел переговоры с Пригожиным, в результате последний согласился вернуть бойцов ЧВК в тыловые лагеря. Дело против Пригожина прекратили, ему позволили выехать в Белоруссию. Вагнеровцам предложили три варианта действий на выбор: последовать за Пригожиным, уйти со службы либо заключить контракт с Минобороны.

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Евгений Пригожин ЧВК Вагнер Сергей Шойгу оружие
Евгений Пригожин фото

Евгений Пригожин

бизнесмен, владелец группы «Конкорд» и ЧВК «Вагнер»

1 июня 1961 года

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