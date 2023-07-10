Возвращение жителей в Шебекино приостановили на неделю после обстрелов

Глава Белгородской области Гладков на неделю приостановил возвращение жителей в Шебекино, Новую Таволжанку и Архангельское. При этом тем, кто принимает решение о самостоятельном возвращении в пункты, препятствовать не будут

Вячеслав Гладков (в центре) (Фото: vvgladkov / Telegram)

В Белгородской области на неделю приостановлено возвращение местных жителей в город Шебекино и села Новая Таволжанка и Архангельское. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«В течение этой недели <...> жителей из пунктов временного размещения пока рано [возвращать]. Делаем паузу по возвращению в Шебекино, в Новую Таволжанку и Архангельское», — сказал он на совещании.

По словам Гладкова, власти Белгородской области должны внимательно следить за оперативной обстановкой и не допускать риска для жизни и здоровья местных жителей.

Пауза продлится неделю, и, если обстановка будет спокойная, то власти вернутся к процессу возвращения жителей в населенные пункты. При этом тем, кто принимает решение о самостоятельном возвращении, препятствовать не будут.

Шебекино находится в нескольких километрах от границы с Украиной. После участившихся обстрелов и случаев проникновения диверсантов на территорию округа в регионе была объявлена добровольная эвакуация. Людей перемещали в пункты временного размещения в Белгороде и Старом Осколе.

Власти Белгородской области обещали жителям некоторых городских округов, которые были временно отселены из-за обстрелов, направить единоразовые выплаты в размере 10 тыс. руб. Жителям, которые потеряли имущество или не имеют доступа в свои дома, должны выплачивать по 50 тыс. руб.

Гладков 3 июля сообщил, что в городе удалось восстановить 72 дома, три из которых — многоквартирные. На следующий день он объявил, что жителям региона начнут предлагать возвращаться в неповрежденные обстрелами дома.

Тем не менее 8 июля, после ночного обстрела украинскими «Градами», губернатор приостановил возвращение жителей и восстановительные работы в Шебекино на несколько дней.