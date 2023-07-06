Гладков сообщил о сбитых ПВО целях над Белгородом

ПВО сбила несколько воздушных целей на подлете к Белгороду, предварительно, пострадавших нет. Как пишет Mash, в области была атака девяти дронов самолетного типа, они целились в нефтехранилище и подстанцию

Video

Над Белгородом и Белгородским районом сработала ПВО, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

«Сбиты несколько воздушных целей на подлете к городу. По предварительным данным, пострадавших нет. Есть повреждение крыши в одном частном домовладении», — написал он.

Как пишет телеграм-канал Mash, девять беспилотников самолетного типа пытались атаковать крупное нефтехранилище и энергоподстанцию в области, из них шесть были сбиты. Дрон самолетного типа был сбит в Белгородском районе 2 июля.

Последний раз Гладков сообщал о работе ПВО над городом 4 июля. Какие объекты были сбиты, он не уточнял. Ранее город неоднократно подвергался атакам беспилотников. Например, 1 июня дрон упал на проезжую часть, произошел взрыв. Два человека получили легкие травмы.

Продолжаются обстрелы приграничных районов региона. Как заявил Гладков, за 5 июля зафиксировали около 90 «прилетов». 6 июля ВСУ нанесли удары по селу Новопетровка Валуйского городского округа. Один мужчина получил проникающее осколочное ранение брюшной полости, он скончался в машине скорой помощи.