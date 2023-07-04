Эвакуированным жителям Шебекино начнут предлагать возвращаться домой

Вернуться в Шебекино из пунктов размещения предложат тем жителям, чьи дома не разрушены и не повреждены, уточнил губернатор Гладков. Эвакуация из города началась в начале июня из-за участившихся обстрелов

Фото: Мария Лисицина / РБК

Власти Белгородской области начнут предлагать жителям города Шебекино, откуда из-за участившихся обстрелов пришлось эвакуировать граждан, вернуться в свои дома из пунктов временного размещения в течение ближайших двух недель. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

«Безусловно, это касается только тех, у кого квартиры и дома не разрушены и не повреждены. Напомню, принято решение до 1 августа квартплата начисляться не будет, начисление будет возобновлено с 1 августа», — заявил Гладков.

Накануне он рассказывал, что ездил в Шебекино проверять ход восстановительных работ. «На сегодняшний день полностью восстановлено 72 жилых дома, среди них три многоквартирных. В первую очередь идет восстановление кровли и окон. Дом принимают сами жильцы», — сообщил губернатор, отметив, что жители постепенно возвращаются в свои дома.

Шебекино находится в нескольких километрах от границы с Украиной. С начала военной операции город стал подвергаться обстрелам, а с конца мая текущего года они участились и еще продолжаются. 1 июля Гладков сообщал, что по хутору Панков в Шебекинском городском округе было выпущено два минометных снаряда, по автомобильному пункту пропуска Шебекино — три.

При этом эвакуация жителей города началась в начале июня. Людей перемещали в пункты временного размещения в Белгороде и Старом Осколе.

Также власти Белгородской области обещали жителям некоторых городских округов, в том числе Шебекинского, которые были временно отселены из-за обстрелов со стороны ВСУ, направить единоразовые выплаты в размере 10 тыс. руб. Жителям, которые потеряли имущество или не имеют доступа в свои дома, должны были выплачивать по 50 тыс. руб.