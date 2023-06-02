Гладков: жителей Шебекино разместят в студенческих общежитиях в Белгороде

Жителей Шебекино разместят в студенческих общежитиях Белгорода, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, передает «РИА Новости». «Задача — до конца этого дня», — добавил он.

По словам губернатора, в Белгород и Старый Оскол прибыло более 2,5 тыс. жителей Шебекино.

Обстрелы Шебекино и Шебекинского городского округа усилились в последние дни. 1 июня по району было выпущено 850 различных боеприпасов.

Власти объявили добровольную эвакуацию, в первую очередь такой вариант предлагается семьям с детьми. Их согласились принять в Воронежской, Томской, Пензенской, Ярославской областях и других регионах. Часть жителей селят в пунктах временного размещения в Белгороде.