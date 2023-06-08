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Жители отселенных районов Белгородской области получат по ₽10 тыс.

Гладков: жители отселенных районов Белгородской области начнут получать выплаты в ₽10 тыс.
В последние недели обстрелы Белгородской области участились, из-за чего власти объявили добровольную эвакуацию из приграничных районов. По словам Гладкова, отселенные жители получат две единоразовые выплаты по 10 тыс. руб.

Жители населенных пунктов Белгородской области, которые были временно отселены из-за обстрелов со стороны ВСУ, с 9 июня начнут получать единоразовые выплаты в размере 10 тыс. руб. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков во «ВКонтакте».

«В конце прошлой недели доложил председателю правительства Российской Федерации Михаилу Владимировичу Мишустину о ситуации в регионе, попросил помощи. В понедельник созвонились, Михаил Владимирович сказал, что решение принято и помощь будет оказана. Мы уже получили федеральные средства, сегодня они будут перечисляться в банки и с завтрашнего дня жители уже будут получать первые единоразовые выплаты в 10 тыс. рублей», — заявил глава региона в видеообращении.

По словам губернатора, на следующей неделе начнутся вторые единоразовые выплаты. «Я сегодня постараюсь максимально быстро опубликовать порядок осуществления данных выплат. Мы постарались сделать все, чтобы не было никаких дополнительных бюрократических формальностей», — добавил Гладков.

Две единоразовые выплаты получат отселенные жители следующих муниципалитетов:

  • Белгородский район: села Журавлевка, Красный Хутор, Наумовка, Новая Наумовка, Вторая Наумовка, Нехотеевка;
  • Валуйский городской округ: село Логачевка, хутор Пригодные Тополи, хутор Нижние Мельницы, село Бутырки, село Вегировка, село Бирюч;
  • Волоконовский район: хутор Старый;
  • Грайворонский городской округ: село Козинка, село Гора-Подол, село Глотово;
  • Краснояружский район: село Староселье;
  • Шебекинский городской округ: село Середа, город Шебекино, поселок городского типа Маслова Пристань, поселок Красное, поселок Ленинский, село Безлюдовка, село Вознесеновка, село Нехотеевка, село Графовка, село Зиборовка, поселок Шебекинский, село Муром, хутор Мухин, село Маломихайловка, село Нежеголь, село Новая Таволжанка, село Щигоревка, село Ржевка, хутор Панков, хутор Ржавец, хутор Марьино, село Архангельское.

Ранее Гладков также сообщал, что «есть варианты» решения вопроса с потребительскими и ипотечными кредитами для жителей приграничных территорий, которым пришлось покинуть свои дома. «Соответствующую рекомендацию финансовым организациям направил Банк России. Все процедуры оформления и куда обращаться жителям — опубликую завтра в информационных карточках», — пообещал он.

Кроме того, с 1 июня те, кому пришлось уехать из Шебекинского округа, могут не оплачивать коммунальные услуги «до момента возвращения в свои дома». «Все время, что вы не находитесь дома, плата взиматься не будет и не будет начислена дополнительной суммой потом», — отмечал глава региона.

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В последние недели обстрелы Белгородской области участились. Гладков ежедневно докладывает о работе ПВО в регионе. Чаще всего ударам подвергается Шебекинский округ. 1 июня по нему было выпущено максимальное количество снарядов за весь период военной операции — 850, отмечал губернатор. Из-за обстрелов власти объявили добровольную эвакуацию из приграничных районов.

Помимо этого, в регион неоднократно проникали украинские диверсанты. 4 июня Гладков сообщил, что бои с диверсантами ведутся в Новой Таволжанке. Через два часа после заявления главы региона российское Минобороны сообщило об отражении атаки ДРГ. По данным военного ведомства, противник пытался переправиться через реку в районе Новой Таволжанки, по диверсантам был нанесен артиллерийский удар, они потеряли свыше 50 человек и отступили.

Накануне Гладков опубликовал видео из поселка, на котором в том числе заявил, что на территории населенного пункта «противника нет».

Жители отселенных районов Белгородской области получат по ₽10 тыс.
Жители отселенных районов Белгородской области получат по ₽10 тыс.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Вячеслав Гладков выплаты Белгородская область обстрелы эвакуация Военная операция на Украине
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