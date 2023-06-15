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Пострадавшим от обстрелов белгородцам начали выплачивать по ₽50 тыс.

Власти начали выплачивать по ₽50 тыс. пострадавшим от обстрелов белгородцам
Беженцы в центре выдачи гуманитарной помощи
Беженцы в центре выдачи гуманитарной помощи (Фото: Мария Лисицина / РБК)

Жителям Белгородской области, которые потеряли имущество или не имеют доступа в свои дома, начали выплачивать по 50 тыс. руб. Соответствующее решение 13 июня приняло региональное правительство.

«Выплата в 50 тыс. производится тем, кто потерял полностью или частично имущество или не имеет возможности доступа в свои жилые помещения для того, чтобы имуществом первой необходимости воспользоваться. Это те населенные пункты, куда запрещен въезд, плюс те дома, которые полностью уничтожены в результате действий Вооруженных сил Украины», — говорил на оперативном совещании губернатор Вячеслав Гладков.

В список населенных пунктов, жители которых получат по 50 тыс. руб., вошли:

  • 15 населенных пунктов области, где введен режим ЧС;
  • город Шебекино;
  • поселок Шебекинский;
  • села Архангельское, Новая Таволжанка и Ржевка Шебекинского округа (считаются люди, прописанные по состоянию на 31 мая 2023 года);
  • села Гора-Подол, Глотово, Козинка Заречье-Первое и Заречье-Второе Грайворонского округа (действительная прописка на 22 мая 2023 года).

Кроме того, чиновники решили внести в специальный реестр для последующего предоставления социальных гарантий проживающих в Шебекино белгородцев, которые зарегистрированы в других населенных пунктах, например в Белгороде.

Выплаты по 10 тыс. руб. власти начали перечислять жителям Белгородской области 9 июня. 11 июня Гладков отчитался, что деньги получили 19 тыс. человек.

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После начала военной операции на Украине Белгородская область регулярно подвергается обстрелам. В последнее время атаки усилились. Больше всего ударов фиксируется в Шебекинском городском округе. На фоне обстрелов власти объявили добровольную эвакуацию из Шебекинского округа, также временно отселили жителей Белгородского, Волоконовского и Краснояружского районов, Грайворонского и Валуйского городских округов.

Пострадавшим от обстрелов белгородцам начали выплачивать по ₽50 тыс.
Пострадавшим от обстрелов белгородцам начали выплачивать по ₽50 тыс.

Теги
Белгородская область выплаты пострадавшие Шебекино
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