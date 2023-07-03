WSJ сообщила о расследовании в Бразилии из-за российских шпионов

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

Встреча с
Игорем Шуваловым

Лента новостей
Курс евро на 1 июля
EUR ЦБ: 96,02 (+0,91) Инвестиции, 30 июн, 16:27 Курс доллара на 1 июля
USD ЦБ: 88,38 (+1,35) Инвестиции, 30 июн, 16:27
Новости, политика и турецкие сериалы: что смотрят телезрители РБК и Триколор, 02:49
В Кировоградской области и Запорожье произошли взрывы Политика, 02:37
Мэр мексиканского города женился на крокодиле Общество, 02:27
Во Франции вынесли первые приговоры за участие в беспорядках Политика, 01:44
Жить с искусством: почему бизнесмены становятся меценатами РБК Стиль и СберПервый, 01:43
WSJ сообщила о расследовании в Бразилии из-за российских шпионов Политика, 01:30
Нефтепродукты попали в реку в Коми из-за неисправности трубопровода Общество, 01:12
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Как выплаты дивидендов в России иностранным компаниям упали в три раза Экономика, 01:00
Король зулусов попал в больницу с подозрением на отравление Политика, 00:52
Рогов сообщил подробности штурма ВСУ близ Работино Политика, 00:47
CBS сообщил о гибели ветерана морской пехоты США при ударе по Краматорску Политика, 00:45
Дебют Загитовой в фехтовании. Какие виды спорта пробовали фигуристки Спорт, 00:26
Россияне стали рекордно много работать Экономика, 00:25
В Шереметьево второй раз за неделю произошел сбой в отправке багажа Общество, 00:15
Политика ,  
0 

WSJ сообщила о расследовании в Бразилии из-за российских шпионов

WSJ: в Бразилии обеспокоены, что страна стала убежищем для российских шпионов
Власти Бразилии начали расследование из-за сообщений о том, что российские агенты под прикрытием используют бразильские паспорта, чтобы действовать в странах Запада
Фото: Buda Mendes / Getty Images
Фото: Buda Mendes / Getty Images

Бразильские власти обеспокоены, что их страна стала «убежищем» для российских агентов, работающих под прикрытием, которые впоследствии отправляются на Запад, сообщает The Wall Street Journal. Начато расследование, его подробности пока не называются, но, по данным источников газеты, следователи считают, что в стране или по всему миру могут скрываться российские шпионы с бразильскими паспортами.

Поводом для расследования стали несколько случаев задержаний в западных странах россиян, у которых при себе были документы граждан Бразилии. Один из них произошел осенью 2022 года в Норвегии. Как передавал телеканал NRK, это был исследователь, прибывший из Бразилии по программе местного Университета Тромсё. При этом норвежская полиция была уверена, что мужчина на самом деле является гражданином России и работал под прикрытием на российскую разведку.

Летом того же года в Бразилии задержали россиянина Сергея Черкасова, выдачи которого добиваются США. По данным американских властей, он, находясь в Вашингтоне под видом студента из Бразилии Виктора Мюллера Феррейры, сотрудничал с российскими разведслужбами. Затем мужчина уехал из США, а в апреле 2022 года пытался устроиться в Международный уголовный суд в Гааге, но получил отказ. После этого он вернулся в Бразилию, где и отбывает сейчас 15-летний тюремный срок за подделку документов.

Бразильские власти заявляли, что Россия подала в суд в республике документы для экстрадиции Черкасова, в которых говорилось, что на родине его обвиняют в причастности к обороту наркотиков.

Еще один случай, о котором пишет WSJ, связан с человеком по имени  Герхард Даниэль Кампос Виттих, который который много лет жил в Рио-де-Жанейро и выдавал себя за бразильца. В конце 2022 года он уехал за границу и пропал, сообщает издание. 

Посольство России в Бразилиа не ответило на запрос WSJ. В Москве ранее отрицали утверждения о работе тайных агентов под прикрытием в других странах.

Читайте на РБК Pro
«Вытеснить Sony из бизнеса»: что мы узнали из суда Microsoft против FTC
Инфляция всерьез и надолго: смогут ли центробанки сдержать рост цен
Как компании могут законно снизить налоговую нагрузку
«Вообще-то ты мне должен»: как говорить о деньгах и никого не обидеть

Как пишет WSJ, эти три случая демонстрируют пробелы в системе безопасности при работе с документами в Бразилии, которыми могут воспользоваться шпионы. Правоохранителльные органы заявляют, что человек может получить бразильские удостоверение и паспорт, имея на руках только свидетельство о рождении.

Авторы
Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Бразилия шпионаж Запад разведка
Материалы по теме
WP сообщила о запросе США к Бразилии на выдачу россиянина
Политика
В Норвегии задержали подозреваемого в шпионаже в пользу России бразильца
Политика
Глава ЦРУ увидел возможность для вербовки шпионов в России
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter