WSJ сообщила о расследовании в Бразилии из-за российских шпионов

Власти Бразилии начали расследование из-за сообщений о том, что российские агенты под прикрытием используют бразильские паспорта, чтобы действовать в странах Запада

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Бразильские власти обеспокоены, что их страна стала «убежищем» для российских агентов, работающих под прикрытием, которые впоследствии отправляются на Запад, сообщает The Wall Street Journal. Начато расследование, его подробности пока не называются, но, по данным источников газеты, следователи считают, что в стране или по всему миру могут скрываться российские шпионы с бразильскими паспортами.

Поводом для расследования стали несколько случаев задержаний в западных странах россиян, у которых при себе были документы граждан Бразилии. Один из них произошел осенью 2022 года в Норвегии. Как передавал телеканал NRK, это был исследователь, прибывший из Бразилии по программе местного Университета Тромсё. При этом норвежская полиция была уверена, что мужчина на самом деле является гражданином России и работал под прикрытием на российскую разведку.

Летом того же года в Бразилии задержали россиянина Сергея Черкасова, выдачи которого добиваются США. По данным американских властей, он, находясь в Вашингтоне под видом студента из Бразилии Виктора Мюллера Феррейры, сотрудничал с российскими разведслужбами. Затем мужчина уехал из США, а в апреле 2022 года пытался устроиться в Международный уголовный суд в Гааге, но получил отказ. После этого он вернулся в Бразилию, где и отбывает сейчас 15-летний тюремный срок за подделку документов.

Бразильские власти заявляли, что Россия подала в суд в республике документы для экстрадиции Черкасова, в которых говорилось, что на родине его обвиняют в причастности к обороту наркотиков.

Еще один случай, о котором пишет WSJ, связан с человеком по имени Герхард Даниэль Кампос Виттих, который который много лет жил в Рио-де-Жанейро и выдавал себя за бразильца. В конце 2022 года он уехал за границу и пропал, сообщает издание.

Посольство России в Бразилиа не ответило на запрос WSJ. В Москве ранее отрицали утверждения о работе тайных агентов под прикрытием в других странах.

Как пишет WSJ, эти три случая демонстрируют пробелы в системе безопасности при работе с документами в Бразилии, которыми могут воспользоваться шпионы. Правоохранителльные органы заявляют, что человек может получить бразильские удостоверение и паспорт, имея на руках только свидетельство о рождении.