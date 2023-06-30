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В Польше задержали российского хоккеиста по делу о шпионаже

В Польше задержали российского хоккеиста Максима С. по делу о шпионаже
Збигнев Зебро
Збигнев Зебро (Фото: Rafał Guz / Polska Agencja Prasowa / Global Look Press)

Спецслужбы Польши задержали российского хоккеиста из «клуба первой лиги» по подозрению в принадлежности к шпионской сети, сообщил в Twitter министр юстиции и генпрокурор Збигнев Зебро.

«Это уже 14-й задержанный член обнаруженной нами шпионской сети», — написал он.

Задержанный находился в Польше с октября 2021 года — год и восемь месяцев, отметили в прокуратуре.

Материал дополняется.

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