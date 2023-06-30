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В Польше задержали российского хоккеиста по делу о шпионаже
В Польше задержали российского хоккеиста Максима С. по делу о шпионаже
Збигнев Зебро
Спецслужбы Польши задержали российского хоккеиста из «клуба первой лиги» по подозрению в принадлежности к шпионской сети, сообщил в Twitter министр юстиции и генпрокурор Збигнев Зебро.
«Это уже 14-й задержанный член обнаруженной нами шпионской сети», — написал он.
Задержанный находился в Польше с октября 2021 года — год и восемь месяцев, отметили в прокуратуре.
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