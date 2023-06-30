Стало известно имя задержанного за шпионаж в Польше российского хоккеиста

В Польше задержали по делу о шпионаже хоккеиста из России Максима Сергеева

Одноклубник хоккеиста Максима Сергеева рассказал, что спортсмена арестовали несколько дней назад. Rzeczpospolita указывала, что имя задержанного — Максим С., Сергеев единственный подходит под это описание

Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

В Польше по обвинению в шпионаже был задержан российский хоккеист Максим Сергеев, играющий в «Заглембе», пишет «Матч ТВ». Издание ссылается на скриншот переписки редакторов программы «Есть тема!» с одноклубником Сергеева, попросившим об анонимности.

«Не нахожусь сейчас там, сложно сказать, что именно произошло. Есть информация, что его действительно задержали», — сказал одноклубник Сергеева.

По его словам, хоккеиста задержали «пару дней назад», но официально об этом сообщили только сегодня.

О том, что арестованный хоккеист играет в «Заглембе», пишет также Sportowefakty, отметив, что арестованному 20 лет. Этот же возраст называет RMF24. Rzeczpospolita писала, что имя арестованного — Максим С., он жил в Польше с октября 2021 года. Сергеев — единственный российский хоккеист в польских клубах, который подходит под описание — инициалы и возраст.

Сергеев родом из Реутова в Подмосковье. В Польше он играл только в «Заглембе», в этом году хоккеист принял участие в девяти матчах. В прошлом он выступал за «Олимпиец» (Балашиха), «Спартак» (на открытом чемпионате Москвы среди юниоров) и «Химик» (Воскресенск).

РБК направил запрос в UKS Zaglebie Sosnowiec.

Об аресте российского хоккеиста этим утром сообщил польский Минюст, указав, что он 14-й подозреваемый по делу. Следствие полагает, что он состоял в шпионской сети, выполнявшей поручения в интересах России. Суд постановил арестовать задержанного, согласившись с доводами прокуратуры о том, что хоккеист может сбежать из-за грозящего ему наказания. Ему грозит до десяти лет заключения.

Посольство России сообщило РБК, что держит вопрос на контроле, однако пока дипломаты не получали официальную информацию из профильных ведомств Польши. Кремль также сообщил об отсутствии каких-либо данных о ситуации.

Как пишет Rzeczpospolita, по этому же делу весной арестовали 12 человек, среди них не было россиян, только граждане Украины и Белоруссии. Агентство внутренней безопасности Польши сообщало, что они следили за железнодорожной инфраструктурой и за ходом движения поездов на востоке страны, а также получали вознаграждение от Москвы. Они отслеживали перевозку вооружений для поддержки Украины.

По сведениям МВД, подозреваемые готовились к диверсиям и пропагандистской деятельности «с целью дестабилизации польско-украинских отношений, разжигания и возбуждения враждебных настроений в Польше по отношению к странам Североатлантического альянса и нападок на политику польского правительства по отношению к Украине».