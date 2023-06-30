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Стало известно имя задержанного за шпионаж в Польше российского хоккеиста

В Польше задержали по делу о шпионаже хоккеиста из России Максима Сергеева
Одноклубник хоккеиста Максима Сергеева рассказал, что спортсмена арестовали несколько дней назад. Rzeczpospolita указывала, что имя задержанного — Максим С., Сергеев единственный подходит под это описание
Фото: Александр Демьянчук / ТАСС
Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

В Польше по обвинению в шпионаже был задержан российский хоккеист Максим Сергеев, играющий в «Заглембе», пишет «Матч ТВ». Издание ссылается на скриншот переписки редакторов программы «Есть тема!» с одноклубником Сергеева, попросившим об анонимности.

«Не нахожусь сейчас там, сложно сказать, что именно произошло. Есть информация, что его действительно задержали», — сказал одноклубник Сергеева.

По его словам, хоккеиста задержали «пару дней назад», но официально об этом сообщили только сегодня.

О том, что арестованный хоккеист играет в «Заглембе», пишет также Sportowefakty, отметив, что арестованному 20 лет. Этот же возраст называет RMF24. Rzeczpospolita писала, что имя арестованного — Максим С., он жил в Польше с октября 2021 года. Сергеев — единственный российский хоккеист в польских клубах, который подходит под описание — инициалы и возраст.

Сергеев родом из Реутова в Подмосковье. В Польше он играл только в «Заглембе», в этом году хоккеист принял участие в девяти матчах. В прошлом он выступал за «Олимпиец» (Балашиха), «Спартак» (на открытом чемпионате Москвы среди юниоров) и «Химик» (Воскресенск).

РБК направил запрос в UKS Zaglebie Sosnowiec.

Об аресте российского хоккеиста этим утром сообщил польский Минюст, указав, что он 14-й подозреваемый по делу. Следствие полагает, что он состоял в шпионской сети, выполнявшей поручения в интересах России. Суд постановил арестовать задержанного, согласившись с доводами прокуратуры о том, что хоккеист может сбежать из-за грозящего ему наказания. Ему грозит до десяти лет заключения.

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Посольство России сообщило РБК, что держит вопрос на контроле, однако пока дипломаты не получали официальную информацию из профильных ведомств Польши. Кремль также сообщил об отсутствии каких-либо данных о ситуации.

Как пишет Rzeczpospolita, по этому же делу весной арестовали 12 человек, среди них не было россиян, только граждане Украины и Белоруссии. Агентство внутренней безопасности Польши сообщало, что они следили за железнодорожной инфраструктурой и за ходом движения поездов на востоке страны, а также получали вознаграждение от Москвы. Они отслеживали перевозку вооружений для поддержки Украины.

По сведениям МВД, подозреваемые готовились к диверсиям и пропагандистской деятельности «с целью дестабилизации польско-украинских отношений, разжигания и возбуждения враждебных настроений в Польше по отношению к странам Североатлантического альянса и нападок на политику польского правительства по отношению к Украине».

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Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
При участии
Ольга Ваганова
Польша шпионаж Хоккей
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