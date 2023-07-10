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В США опровергли причастность к освобождению командиров «Азова»

Белый дом: США не причастны к возвращению на Украину командиров «Азова»
О возвращении на Украину из Турции пяти командиров «Азова», которые должны были оставаться там до окончания конфликта, Зеленский объявил 8 июля. Россия сочла это нарушением договоренностей, в США исключили свою причастность
Владимир Зеленский (в центре), Денис Прокопенко (четвертый слева), Сергей Волынский (третий справа), Святослав Паламарь (первый справа), Олег Хоменко (второй слева), Денис Шлега (третий слева) &nbsp;
Владимир Зеленский (в центре), Денис Прокопенко (четвертый слева), Сергей Волынский (третий справа), Святослав Паламарь (первый справа), Олег Хоменко (второй слева), Денис Шлега (третий слева)   (Фото: V_Zelenskiy_official / Telegram)

Соединенные Штаты не имеют отношения к возвращению в Украину из Турции командиров батальона «Азов» (организация признана террористической и запрещена в России), заявил помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

Во время пресс конференции у него спросили, чем руководствовался президент Турции Реджеп Эрдоган, и не пытался ли он таким образом «послать сигнал [президенту России Владимиру] Путину». «Думаю, правильное было бы задать этот вопрос непосредственно президенту Эрдогану. <...> Мы не участвовали в этом процессе и не можем высказываться относительно того, каких целей пытался достичь Эрдоган», — ответил Салливан.

Президент Украины Владимир Зеленский 8 июля сообщил о возвращении на Украину пяти командиров «Азова» — непосредственно командира батальона Дениса Прокопенко, и.о. командира 36-й отдельной бригады морской пехоты Сергея Волынского, замкомандира Святослава Паламаря, майора нацгвардии Олега Хоменко и полковника нацгвардии Дениса Шлегу.

Они оказались в Турции после обмена пленными осенью прошлого года. Украина тогда получила 215 человек, а Россия — 55 военных, а также украинского политика Виктора Медведчука. При этом пятеро командиров «Азова» должны были остаться в Турции до завершения военных действий «под личные гарантии турецкого президента».

Российская сторона этот шаг сочла нарушением договоренностей как со стороны Киева, так и со стороны Анкары. Кроме того, Москву не поставили в известность о решении вернуть командиров «Азова», утверждал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Министр иностранных дел России Сергей Лавров накануне созвонился с освоим терецким коллегой Хаканом Фиданом и предупредил его, что такие шаги, как возвращение «азовцев» на Украину и поставки военной техники Киеву, могут привести «только к негативным последствиям».

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Украина Военная операция на Украине Азов Джейк Салливан США
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