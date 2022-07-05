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Правительство Джонсона после секс-скандала покинули два министра

Риши Сунак (справа)
Риши Сунак (справа) (Фото: Leon Neal / AP)

В знак несогласия с кадровой политикой британского премьера Бориса Джонсона о своей отставке объявили две ключевые фигуры его кабинета — министр финансов Риши Сунак и глава Минздрава Саджид Джавид. Оба министра указали на невозможность продолжать быть членами правительства по этическим соображениям

«Общественность справедливо ожидает, что управление государством будет осуществляться должным образом, компетентно и серьезно. Я признаю, что, возможно, это моя последняя министерская должность, но я считаю, что за эти стандарты стоит бороться, и именно поэтому я ухожу в отставку», — написал в Twitter Риши Сунак.

«Я разговаривал с премьер-министром, чтобы подать заявление о своей отставке с поста государственного секретаря по здравоохранению и социальному обеспечению. Для меня было огромной честью служить в этой роли, но я сожалею, что больше не могу продолжать это делать с чистой совестью», — написал в Twitter Саджид Джавид.

Очередной скандал разгорелся на прошлой неделе, когда стало известно, что заместитель главного организатора правящей Консервативной партии в Палате общин Крис Пинчер в состоянии алкогольного опьянения домогался до двух мужчин в общественном заведении. Пинчер после этого ушел с должности. Однако выяснилось, что Джонсон, назначая Пинчера на высокие партийные и правительственные посты, знал о том, что ранее тот уже был фигурантом парламентского расследования о домогательствах.

Джонсон уже принес извинения избирателям за назначения Пинчера. «Если бы я мог вернуть время назад, я бы пересмотрел это [назначение] и признал бы, что он [Пинчер] не собирается извлекать уроки и меняться. Я сожалею о произошедшем», — сказал он в интервью Sky News.

Материал дополняется

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