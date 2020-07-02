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Эксперты оценили возможный ущерб от переделки Святой Софии в мечеть

Собор Святой Софии, Стамбул
Собор Святой Софии, Стамбул (Фото: Chris McGrath / Getty Images)

Полностью снять и передать в музеи мозаики и росписи стамбульского собора Святой Софии в случае его превращения в мечеть будет невозможно, а утрата памятника в его текущем виде станет большой потерей для человечества. Об этом заявил РБК главный архитектор государственного предприятия «Центральные научно-реставрационные проектные мастерские», архитектор-реставратор высшей категории Сергей Куликов.

«Изображения, имеющие в себе какие-то образы не орнаментального характера, не могут находиться в сакральном пространстве мечети. Как это будет реализовано, как это скажется на памятнике, на его художественной ценности, я не знаю», — сказал Куликов. Он добавил, что под уже изученной росписью могут находиться более древние неизученные слои, которые человечество может потерять навсегда.

По его словам, сохранение мозаик и росписей, пусть и не в полном объеме, теоретически возможно. Однако это потребует очень больших средств. «Пирамиды Египта и храм Абу-Симбэл переносили, когда делали гидротехнические сооружения на Ниле. Вопрос в специалистах, наличии денег и политической воли, но это грандиозная работа, которая потребует колоссальных сил, и не понятно, кто будет за все это платить», — добавил он.

Куликов также отметил, что такая работа вызовет озабоченность ЮНЕСКО, субсидирующей большое количество памятников на территории Турции.

При этом реставратор подчеркнул, что не может вспомнить каких-либо случаев, когда проводились работы по сохранению христианских росписей в храмах, превращенных в мечети.

Госсовет Турции обсудил превращение собора Святой Софии в мечеть
Общество
<p>Собор Святой Софии, Стамбул</p>

«Говорить о том, что это катастрофа, пока еще рано, но все-таки процедурно пока не понятно», — заявил РБК президент Союза реставраторов России Вячеслав Фатин.

По его словам, пока неизвестны детали процесса: «как они будут сохранять наполнение собора, как его закрывать, как будет идти ход реставрационных работ».

Фатин также отметил, что в наше время не существует прецедентов подобного рода передачи христианских святынь под мусульманские храмы.

«Были прецеденты в Османской империи, там, наверное, переделывали, но там ни о каком сохранении речи не шло, конечно. Есть ИГИЛ, но там просто взрывали, в том числе и исламские духовные учреждения», — сказал он.

Реставратор добавил, что основная угроза при проведении работ — уничтожение памятника в его аутентичном виде. «Если речь пойдет о демонтаже фресок — это катастрофа. Даже если они будут сняты, поставлены в музеи — это все равно недопустимо», — заключил он.

Эрдоган предложил сменить статус собора Святой Софии на мечеть
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2 июля Государственный совет Турции обсудил возможное изменение статуса собора Святой Софии в Стамбуле с музея на мечеть. Слушание длилось 17 минут, а свое решение Госсовет объявит течение 15 дней.

Собор Святой Софии возводился в VI веке и долгое время был самым большим храмом в христианском мире. После падения Византийской империи собор был переделан в мечеть. С 1935 года здание по декрету основателя современного турецкого государства Мустафы Кемаля Ататюрка стало музеем. В 1985 году Софийский собор был включен в состав Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Теги: собор Святой Софии, мечеть, Турция, новости
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