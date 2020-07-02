Эксперты оценили возможный ущерб от переделки Святой Софии в мечеть

Собор Святой Софии, Стамбул (Фото: Chris McGrath / Getty Images)

Полностью снять и передать в музеи мозаики и росписи стамбульского собора Святой Софии в случае его превращения в мечеть будет невозможно, а утрата памятника в его текущем виде станет большой потерей для человечества. Об этом заявил РБК главный архитектор государственного предприятия «Центральные научно-реставрационные проектные мастерские», архитектор-реставратор высшей категории Сергей Куликов.

«Изображения, имеющие в себе какие-то образы не орнаментального характера, не могут находиться в сакральном пространстве мечети. Как это будет реализовано, как это скажется на памятнике, на его художественной ценности, я не знаю», — сказал Куликов. Он добавил, что под уже изученной росписью могут находиться более древние неизученные слои, которые человечество может потерять навсегда.

По его словам, сохранение мозаик и росписей, пусть и не в полном объеме, теоретически возможно. Однако это потребует очень больших средств. «Пирамиды Египта и храм Абу-Симбэл переносили, когда делали гидротехнические сооружения на Ниле. Вопрос в специалистах, наличии денег и политической воли, но это грандиозная работа, которая потребует колоссальных сил, и не понятно, кто будет за все это платить», — добавил он.

Куликов также отметил, что такая работа вызовет озабоченность ЮНЕСКО, субсидирующей большое количество памятников на территории Турции.

При этом реставратор подчеркнул, что не может вспомнить каких-либо случаев, когда проводились работы по сохранению христианских росписей в храмах, превращенных в мечети.