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Медведев назвал варианты решения газового спора с Украиной
По словам премьера, можно сохранить существующие условия, а можно вернуться к идее создания консорциума. Предложения прозвучали на встрече с представителями украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь»
Фото: Vincent Mundy / Bloomberg

Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что существует по меньшей мере два варианта действий по истечению в конце 2019 года срока действия газовых контрактов с Украиной. Такое заявление Медведев сделал в ходе встречи в Москве с главой политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком и другими членами партии, сообщает корреспондент РБК.

«Ситуация странная, абсурдная, дурацкая, когда потребители газа на территории вашего не очень богатого государства платят на 25% больше, чем могли бы платить», — сказал Медведев. Он добавил, что вернуться к вопросу газовых контрактов между странами можно после выборов в Верховную раду и формирования нового правительства.

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«Самый простой вариант — сохранить действие тех условий, которые существуют. Второй вариант — создание консорциума, о котором неоднократно говорилось», — сказал премьер.

Идея о создании консорциума по управлению газотранспортной системой (ГТС) Украины с участием России обсуждается давно. Изначально идея подразумевала участие в консорциуме трех сторон — Украины, России и ЕС. Но в 2013 году после решения Киева подписать соглашения об ассоциации Украины с ЕС Россия отказалась от создания трехстороннего консорциума. В марте этого года глава «Газпрома» Алексей Миллер говорил, что компания готова участвовать в создании двустороннего газотранспортного консорциума с Украиной, если такое предложение поступит от Киева.

В свою очередь, сопредседатель украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» и бывший кандидат в президенты Украины Юрий Бойко, также присутствовавший на встрече с Медведевым, сообщил о возможности к началу августа подписать контракт с «Газпромом» на прямую поставку газа на Украину. «Мы уже готовы на начало августа к подписанию прямого контракта между потребителями Украины и «Газпромом», который даст существенное снижение стоимости газа для нашей экономики», — сказал Бойко.

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Представитель «Нафтогаза» Украины отказался прокомментировать РБК высказанные на встрече заявления. Так же поступил представитель «Газпрома» Сергей Куприянов.

Источник РБК, близкий к «Газпром экспорту», напомнил, что у России уже был контракт на поставку газа с частной компанией, принадлежавшей Дмитрию Фирташу («Росукрэнерго». — РБК). В данном случае «Газпром» может заключить контракт на поставку газа с частной структурой, которую для этих целей создаст Бойко, считает собеседник. Источник не располагает информацией, о каком объеме покупки газа ведутся переговоры.

Газовые контракты на поставку и транзит газа между «Газпромом» и «Нафтогазом» Украины действуют до конца 2019 года. В прошлом месяце глава «Нафтогаза» Юрий Витренко говорил, что Киев подготовил «Газпрому» альтернативный вариант контракта на транзит. Речь, по его словам, идет о запасном варианте, предусматривающем заключение контракта с «Газпромом» не на транзит, а на своп газа.

Авторы: Наталья Галимова, Мария Бондаренко, Людмила Подобедова
Теги: Дмитрий Медведев, транзит газа, Виктор Медведчук
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