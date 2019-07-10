Медведев назвал варианты решения газового спора с Украиной

По словам премьера, можно сохранить существующие условия, а можно вернуться к идее создания консорциума. Предложения прозвучали на встрече с представителями украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь»

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Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что существует по меньшей мере два варианта действий по истечению в конце 2019 года срока действия газовых контрактов с Украиной. Такое заявление Медведев сделал в ходе встречи в Москве с главой политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком и другими членами партии, сообщает корреспондент РБК.

«Ситуация странная, абсурдная, дурацкая, когда потребители газа на территории вашего не очень богатого государства платят на 25% больше, чем могли бы платить», — сказал Медведев. Он добавил, что вернуться к вопросу газовых контрактов между странами можно после выборов в Верховную раду и формирования нового правительства.

«Самый простой вариант — сохранить действие тех условий, которые существуют. Второй вариант — создание консорциума, о котором неоднократно говорилось», — сказал премьер.

Идея о создании консорциума по управлению газотранспортной системой (ГТС) Украины с участием России обсуждается давно. Изначально идея подразумевала участие в консорциуме трех сторон — Украины, России и ЕС. Но в 2013 году после решения Киева подписать соглашения об ассоциации Украины с ЕС Россия отказалась от создания трехстороннего консорциума. В марте этого года глава «Газпрома» Алексей Миллер говорил, что компания готова участвовать в создании двустороннего газотранспортного консорциума с Украиной, если такое предложение поступит от Киева.