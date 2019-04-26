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Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
PPL $35 (+13,6%) прогноз CFRA к 05.11.19 Купить
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Политика ,  
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«Нафтогаз» обвинил Россию в подготовке новой газовой войны
Транзит российского газа через Украину растет, что может свидетельствовать о закачке больших объемов сырья в газохранилища в Европе. Таким образом Москва готовится к новой газовой войне, полагают в «Нафтогазе»
Фото: Глеб Гараничев / Reuters

Исполнительный директор НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко дал интервью медиапроекту ​Skrypin.ua. Витренко признал, что у компании нет модели работы газотранспортной системы в случае прекращения транзита российского газа.

«Честно скажу: нет, не существует [технической модели работы ГТС]. Есть предварительное решение, что после трехсторонних переговоров, которые должны пройти в мае, мы все-таки это сделаем. Это поздно. Такую модель надо было делать раньше. Но, честно говоря, такой модели сейчас нет», — заявил Витренко.

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При этом он отметил, что сейчас объемы транзита газа через Украину растут. Это, по его мнению, связано с закачкой российского газа в газохранилища в Европе. Таким образом Москва намерена покрывать потребности европейских клиентов за счет резервированного газа после прекращения транзита. «Если умножить суточные объемы, то мы выйдем на 100–110 млрд куб. м. То есть они сейчас качают больше газа. Это может означать, скорее всего, означает, что они готовятся к прерыванию транзита и они хотят иметь больше газа в хранилищах в Европе», — сказал он.

«По всем признакам Россия готовится к новой газовой войне», — добавил Витренко.

Представитель «Газпрома» отказался прокомментировать РБК высказывания Витренко.

«Газпром» причиной увеличения транзита газа через территорию Украины называл плановые ремонтные работы на газопроводе Ямал — Европа. Маршрут этого газопровода ведет через Белоруссию. В связи с работами объем транзита на белорусском направлении сократился почти на 37%. При этом поставки газа на Украину выросли с 266,3 млн куб. м в сутки (на 3 апреля) до 300 млн куб. м (на 14 апреля).

Глава «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев заявлял, что рост транзита газа на фоне ремонтных работ на параллельном газопроводе связан с «надежностью и качественной работой украинской ГТС».

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«Нафтогаз» предложит «Газпрому» новый транзитный договор на 10 лет

Накануне, 25 апреля, «Нафтогаз» раскрыл параметры своего предложения по новому транзитному договору с Россией. Киев намерен на предстоящих переговорах предложить «Газпрому» забронировать 60 млрд куб. м в год транзитных мощностей газотранспортной системы Украины сроком на десять лет. Еще 30 млрд куб. м в год будут оставаться свободными, что позволит вести транзит газа через Украину другим компаниям.

Автор: Георгий Тадтаев
При участии: Людмила Подобедова
Теги: «Нафтогаз», транзит газа
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