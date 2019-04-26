«Нафтогаз» обвинил Россию в подготовке новой газовой войны

Транзит российского газа через Украину растет, что может свидетельствовать о закачке больших объемов сырья в газохранилища в Европе. Таким образом Москва готовится к новой газовой войне, полагают в «Нафтогазе»

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Исполнительный директор НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко дал интервью медиапроекту ​Skrypin.ua. Витренко признал, что у компании нет модели работы газотранспортной системы в случае прекращения транзита российского газа.

«Честно скажу: нет, не существует [технической модели работы ГТС]. Есть предварительное решение, что после трехсторонних переговоров, которые должны пройти в мае, мы все-таки это сделаем. Это поздно. Такую модель надо было делать раньше. Но, честно говоря, такой модели сейчас нет», — заявил Витренко.

При этом он отметил, что сейчас объемы транзита газа через Украину растут. Это, по его мнению, связано с закачкой российского газа в газохранилища в Европе. Таким образом Москва намерена покрывать потребности европейских клиентов за счет резервированного газа после прекращения транзита. «Если умножить суточные объемы, то мы выйдем на 100–110 млрд куб. м. То есть они сейчас качают больше газа. Это может означать, скорее всего, означает, что они готовятся к прерыванию транзита и они хотят иметь больше газа в хранилищах в Европе», — сказал он.

«По всем признакам Россия готовится к новой газовой войне», — добавил Витренко.