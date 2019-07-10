BuzzFeed узнал детали переговоров итальянских правых о деньгах из России

Во время визита в Москву вице-премьера Италии Маттео Сальвини в отеле «Метрополь» прошли переговоры о финансировании из России его партии «Лига», сообщил BuzzFeed. Сальвини заявил, что не получал ни от кого «ни денег, ни водки»

Маттео Сальвини (Фото: Remo Casilli / Reuters)

BuzzFeed опубликовал материал о переговорах, которые, по утверждению издания, состоялись в Москве в октябре 2018 года между представителями правой итальянской партии «Лига», которая входит в правящую коалицию, и некими высокопоставленными россиянами. Как утверждается в публикации BuzzFeed, под видом обсуждения нефтяной сделки на этой встрече говорили о финансировании Москвой политической партии «Лига» и ее кампании 2019 года на выборах в Европейский парламент. Всего в этой встрече, как утверждает издание, участвовали три итальянца и три россиянина.

В опубликованном изданием транскрипте указывается, что переговорщики общались на трех языках — итальянском, русском и английском. Расшифровка переговоров содержит множество пробелов.

BuzzFeed отмечает, что установить личности участвовавших в переговорах россиян журналистам не удалось. Тем не менее, пишет BuzzFeed, они, вероятно, были высокопоставленными чиновниками, так как были осведомлены о факте переговоров вице-премьера Италии Маттео Сальвини с президентом России Владимиром Путиным, которые проходили в Москве в этот момент.

«Российские переговорщики ссылаются на «вчерашнюю встречу», не уточняя ее участников, дважды говорят, что им придется сообщить подробности «заместителю премьер-министра», и объясняют, что они надеются получить «зеленый свет от [Владимира] Плигина» на следующей неделе», — говорится в публикации.

Владимир Плигин, чье имя упоминается в расшифровке, с января 2019 года является замглавы комиссии президиума генсовета «Единой России» по международной деятельности. На момент предполагаемых переговоров — советник спикера Госдумы Вячеслава Володина. Плигин не стал комментировать РБК материал BuzzFeed, сославшись на то, что еще не ознакомился с ним.