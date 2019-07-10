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BuzzFeed узнал детали переговоров итальянских правых о деньгах из России
Во время визита в Москву вице-премьера Италии Маттео Сальвини в отеле «Метрополь» прошли переговоры о финансировании из России его партии «Лига», сообщил BuzzFeed. Сальвини заявил, что не получал ни от кого «ни денег, ни водки»
Маттео Сальвини (Фото: Remo Casilli / Reuters)

BuzzFeed опубликовал материал о переговорах, которые, по утверждению издания, состоялись в Москве в октябре 2018 года между представителями правой итальянской партии «Лига», которая входит в правящую коалицию, и некими высокопоставленными россиянами. Как утверждается в публикации BuzzFeed, под видом обсуждения нефтяной сделки на этой встрече говорили о финансировании Москвой политической партии «Лига» и ее кампании 2019 года на выборах в Европейский парламент. Всего в этой встрече, как утверждает издание, участвовали три итальянца и три россиянина.

В опубликованном изданием транскрипте указывается, что переговорщики общались на трех языках — итальянском, русском и английском. Расшифровка переговоров содержит множество пробелов.

BuzzFeed отмечает, что установить личности участвовавших в переговорах россиян журналистам не удалось. Тем не менее, пишет BuzzFeed, они, вероятно, были высокопоставленными чиновниками, так как были осведомлены о факте переговоров вице-премьера Италии Маттео Сальвини с президентом России Владимиром Путиным, которые проходили в Москве в этот момент.

«Российские переговорщики ссылаются на «вчерашнюю встречу», не уточняя ее участников, дважды говорят, что им придется сообщить подробности «заместителю премьер-министра», и объясняют, что они надеются получить «зеленый свет от [Владимира] Плигина» на следующей неделе», — говорится в публикации.

Владимир Плигин, чье имя упоминается в расшифровке, с января 2019 года является замглавы комиссии президиума генсовета «Единой России» по международной деятельности. На момент предполагаемых переговоров — советник спикера Госдумы Вячеслава Володина. Плигин не стал комментировать РБК материал BuzzFeed, сославшись на то, что еще не ознакомился с ним.

Маттео Сальвини — вице-премьер Италии, лидер партии «Лига» (ранее «Лига Севера»), известный сторонник сближения с Россией. В правительстве занимает пост министра внутренних дел. Во время своего визита в Россию в октябре 2018 года он назвал антироссийские санкции «социальным, культурным и экономическим абсурдом».

В опубликованной изданием стенограмме речь идет о том, что неназванная российская нефтяная компания может продавать итальянской нефтяной компании, предположительно Eni, не менее 3 млн метрических тонн топлива в течение года на сумму около $1,5 млрд. Предполагаемая покупка и продажа топлива (авиационного керосина, дизеля или другого вида) будет осуществляться через посредников, а продавцы будут применять льготную ставку к этим сделкам, предполагают участники обсуждения.

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По оценкам BuzzFeed, дисконт к этой сумме составит порядка $65 млн, исходя из тогдашних цен на топливо. «Эти деньги будут тайно переправлены итальянской стороне через посредников», — пишет BuzzFeed в публикации о переговорах.

После выхода материала BuzzFeed Сальвини заявил, что намерен подать в суд. «Я уже подавал [похожий] иск в суд раньше и сделаю это сегодня, завтра и послезавтра. Я не брал ни рубля, ни евро, ни доллара, ни литра водки финансирования из России», — говорится в заявлении Сальвини, которое цитирует La Republica.

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Это не первый раз, когда в СМИ появляются публикации о тайном финансировании «Лиги» Москвой. Ранее итальянское издание L'Espresso писало, что российская нефтяная компания «Роснефть» и итальянская Eni причастны к спонсированию избирательной кампании этой партии. По данным еженедельника, курировал этот процесс вице-премьер Дмитрий Козак. «Лига» могла получить до €3 млн на избирательную кампанию в Европарламент в мае 2019 года, указывало L'Espresso.

Компания «Роснефть» назвала публикацию ложью, которая направлена на нанесение ущерба деловой репутации, Eni также заявила, что не участвовала ни в каких переговорах на эту тему. Опровергал информацию и представитель Козака Илья Джус.

«Лига» — правая партия, сейчас входит в правящую коалицию в Италии. На парламентских выборах 2018 года сумела получить 122 из 630 мест в палате депутатов и 58 мест в сенате.

Вместе с другой партией, «Движение пяти звезд», «Лига» сформировала коалиционное правительство, в котором ее представители получили несколько портфелей, а лидер «Лиги» Маттео Сальвини стал вице-премьером и главой МВД.

Обе партии исповедуют евроскептицизм, то есть предпочитают ориентироваться в политике не на Европейский союз, а на интересы национального государства, в том числе в ущерб интересам единой Европы.

Автор: Наталья Демченко
Теги: иностранное финансирование, Италия, Лига Севера
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