Представитель Козака опроверг сообщения о его переговорах с Сальвини

Вице-премьер России Дмитрий Козак никогда не встречался с итальянским коллегой Маттео Сальвини и не проводил с ним переговоры. Об этом заявил представитель Козака Илья Джус, комментируя публикацию итальянского еженедельника L’Espresso, передает ТАСС.

«Козак лично никогда не был знаком с господином Сальвини, они не проводили ни официальных, ни «секретных» встреч, эспрессо по офисам вместе не пили», — сказал Джус.

По его словам, публикация L’Espresso «построена на бездоказательных домыслах, что не делает чести изданию». Представитель Козака также указал, что у России и Италии есть блок двустороннего экономического сотрудничества и вице-премьер сосредоточен только на этой повестке.

Еженедельник писал, что Сальвини посещал Россию для секретных переговоров о финансовой поддержки его партии «Лига», в рамках поездки он встречался с Козаком.