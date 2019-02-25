Eni опровергла сообщения о финансировании правящей партии в Италии

Итальянская энергетическая компания Eni заявила, что не причастна к финансированию избирательной кампании партии «Лига Севера». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на поступившее сообщение компании.
«По поводу информации, появившейся в некоторых СМИ, Eni заявляет, что не принимала участия ни в каких операциях с целью финансирования политических партий», — говорится в заявлении.
В компании добавили, что итальянские СМИ сообщали о сделке, которой никогда не было. В Eni рассказали, что рассматривают возможность обратиться к юристам для защиты своей репутации.
Представитель Eni подтвердил информацию «РИА Новости».