Eni опровергла сообщения о финансировании правящей партии в Италии

Итальянская энергетическая компания Eni заявила, что не причастна к финансированию избирательной кампании партии «Лига Севера». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на поступившее сообщение компании.

​«По поводу информации, появившейся в некоторых СМИ, Eni заявляет, что не принимала участия ни в каких операциях с целью финансирования политических партий», — говорится в заявлении.

В компании добавили, что итальянские СМИ сообщали о сделке, которой никогда не было. В Eni рассказали, что рассматривают возможность обратиться к юристам для защиты своей репутации.

Представитель Eni подтвердил информацию «РИА Новости».