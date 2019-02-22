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Политика ,  
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«Роснефть» назвала ложью сообщения о финансировании партии в Италии

Компания «Роснефть» назвала ложью опубликованные в итальянских СМИ сведения о ее причастности к финансированию избирательной кампании политической партии «Лига Севера», входящей в состав правящей в Италии коалиции (наряду с Движением пяти звезд).

​В заявлении «Роснефти» указывается на недостоверность информации в статье, опубликованной газетой La Stampa (издание изложило суть материала еженедельника L'Espresso). В статье утверждается, что благодаря реализации «Роснефтью» и Eni схемы «Лига» могла бы получить до €3 млн на финансирование своей кампании для выборов в Европарламент, которые пройдут в мае 2019 года.

«Вся информация в данной статье, касающаяся ПАО «НК «Роснефть», полностью не соответствует действительности, является ложью, имеющей целью нанесение ущерба деловой репутации компании», — говорится в сообщении «Роснефти».

В компании пояснили, что уже потребовали от La Stampa немедленно опровергнуть опубликованный материал, а в случае отказа компания намерена обратиться в суд. О том, предъявлены ли какие-либо претензии L'Espresso, «Роснефть» не сообщает.

По итогам парламентских выборов в Италии в 2018 году «Лига Севера» заняла (с учетом одномандатников) 122 из 630 мест в палате депутатов и 58 мест в сенате. Вместе с Движением пяти звезд «Лига Севера» сформировала коалиционное правительство, в котором ее представители получили несколько портфелей, а лидер «Лиги Севера» Маттео Сальвини стал вице-премьером и главой МВД. В Европарламенте «Лига» по итогам выборов 2014 года контролирует пять из 73 выделенных Италии мест.

Теги: «Роснефть», Италия, Лига Севера
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