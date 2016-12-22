Володин допустил исключение уголовного наказания за исполнение санкций

Норма об уголовном наказании за исполнение западных санкций на территории России может быть исключена, рассказал спикер Госдумы. Уголовное наказание за «подстрекательство» к санкциям против России в законе остается, добавил он

Вячеслав Володин (Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости)

Спикер Госдумы допустил исключение нормы об уголовной ответственности за исполнение западных санкций на территории России из законопроекта, который сейчас обсуждает Госдума, сообщает «Интерфакс».

«Мы мнение свое скорректировали, исходя из того диалога, который состоялся с бизнесом, с экспертным сообществом, и считаем, что эта статья должна либо быть в рамках административной ответственности, либо в принципе эту статью можно взять и исключить», — сказал Володин.

При этом, по его словам, в отношении второй части документа, которая предусматривает уголовную ответственность за подстрекательство к введению санкций против России, «есть консенсус у всех — у делового сообщества, у экспертов, у депутатов».

Ввести в России запрет на исполнение санкций США Володин предложил Госдуме в конце апреля. К середине мая проект закона, который предусматривал введение наказаний за отказ совершить ту или иную сделку под предлогом исполнения наложенных на российскую компанию или гражданина России санкций, был принят нижней палатой в первом чтении. В соответствии с законопроектом наказанием за такой отказ может стать штраф до 600 тыс. руб. или даже лишение свободы на срок до четырех лет.

Также документ предлагает установить уголовное наказание за пособничество при введении антироссийских санкций, то есть за совершение любых «умышленных действий, способствующих введению иностранным государством, союзом иностранных государств или международной организацией мер ограничительного характера в отношении российских частных и публичных субъектов, а также подконтрольных им лиц».

Преступлением, в частности, будет считаться предоставление иностранцам рекомендаций или передача им сведений, которые привели или даже просто могли привести к введению антироссийских санкций. Наказанием за это преступление должен стать штраф в размере до 0,5 млн руб., арест на срок до шести месяцев или даже лишение свободы на срок до трех лет.

Предлагаемые меры были раскритикованы бизнес-сообществом. С просьбой провести консультации к законодателям обратились представители РСПП и банковского сообщества, с критикой законопроекта выступила также Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ). Объединения предпринимателей обратили внимание на то, что составы уголовных преступлений сформулированы слишком общо и могут «поставить под удар» российских бизнесменов.

Выступили с критикой законопроекта и правозащитники. Например, директор Центра защиты прав СМИ Галина Арапова предупредила, что предложенные депутатами формулировки поправок в УК настолько широкие и двусмысленные, что под них могут попасть и журналисты, чьи публикации могли учитывать власти зарубежных государств при введении санкций в отношении России.

В итоге второе чтение законопроекта было отложено: депутаты решили сначала провести консультации с деловым сообществом.