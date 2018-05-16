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Закон массового поражения
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Закон массового поражения
Газета № 084 (2808) (1605) 15 мая, 21:32
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Закон массового поражения
ИнициативаГосдума приняла в первом чтении новые антисанкционные меры
Законопроект о действиях, способствующих введению санкций против России, не коснется журналистов-расследователей, уверяют депутаты. Юристы и правозащитники предупреждают, что норма может коснуться вообще любого человека
Михаил Федотов (Фото: Андрей Епихин / ТАСС)

Может коснуться любого

Во вторник, 15 мая, депутаты Госдумы единогласно приняли в первом чтении поправки в Уголовный кодекс, вводящие ответственность за действия, которые могут быть расценены как помощь в разработке санкций иностранных государств по отношению к России, а также за исполнение таких санкций.​

В частности, эти поправки предполагают, что уголовным преступлением будет считаться «совершение гражданином России умышленных действий, способствующих введению» зарубежных санкций в отношении российских «частных и публичных субъектов, а также подконтрольных им лиц, в том числе посредством предоставления рекомендаций и передачи сведений, которые привели или могли привести к введению» санкций. Депутаты предлагают ввести за это штраф до 500 тыс. руб. или в размере зарплаты за период до трех лет. Самое жесткое наказание, согласно поправкам, — ограничение свободы на срок до трех лет.

Кроме того, предлагается прописать в Уголовном кодексе ответственность за «совершение действий (бездействие) в целях исполнения решения иностранного государства, союза иностранных государств или международной организации» о введении санкций. За это предполагается наказание вплоть до 600 тыс. руб. или ограничение свободы сроком до четырех лет.

Глава президентского Совета по правам человека Михаил Федотов пообещал рекомендовать депутатам доработать текст законопроекта ко второму чтению. «Эта норма [о способствовании введению санкций] нуждается в очень серьезном осмыслении, так как при произвольном правоприменении она может коснуться любого человека», — заявил он. Например, продолжил Федотов, члены СПЧ с первых дней конфликта на юго-востоке Украины ездили в Донбасс с гуманитарной помощью, а конфликт в Донбассе стал одной из причин введения санкций в отношении России. «Членов совета тоже нужно наказать в таком случае. Мы вполне умышленно ехали на Донбасс, чтобы везти туда кровь и медикаменты», — пояснил глава совета.

Федотов подчеркнул, что не представляет, как доказать, что умысел направлен или не направлен на введение зарубежных санкций. «Если говорить о действиях, способствовавших введению западных санкций, то, например, и решение о воссоединении России с Крымом тоже было одной из причин введения ограничений. Кого же мы будем за это наказывать? Тем более что понятие «умысел» — очень широкое, оно включает как прямой умысел, так и косвенный», — добавил он. Если полицейский при исполнении служебных обязанностей будет пытать задержанного, а из-за этого введут санкции против России, это тоже будет способствованием введению санкций, продолжил он.

По словам одного из авторов законопроекта, заместителя руководителя фракции «Единая Россия» ​Андрея Исаева, законопроект об уголовной ответственности за способствование введению санкций не будет дорабатываться. «Формулировка «умышленные действия» является исчерпывающей. В данном случае речь идет о наличии прямого умысла», — заявил он.

Срок за журналистские расследования

Формулировки в поправках депутатов в Уголовный кодекс настолько «широкие» и «двусмысленные», что под них могут попасть и журналисты, чьи материалы могли учитывать чиновники зарубежных государств при введении санкции в отношении России, предупреждает директор Центра защиты прав СМИ Галина Арапова.

Депутаты заверяют, что это не так. «Умышленные действия предполагают, что есть умысел введения санкций. Когда журналист пишет материал и не преследует цель введения санкций против каких-то российских юрлиц и физлиц, это не относится к данному законопроекту», — сказал Исаев РБК. Только если лицо призывает ввести санкции или целенаправленно составляет список лиц и компаний, которые должны оказаться в санкционных списках, оно попадет под уголовную ответственность. Как предполагается определять наличие умысла, Исаев не пояснил.

Если журналист проводит свое расследование для своих читателей, зрителей и слушателей, а не специально для конгресса или Минфина США, то под действие такого закона он никак не может попасть, заявил РБК другой соавтор законопроекта, лидер фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов. Он заверил, что этот законопроект не покушается на свободу слова и не ограничивает журналистскую деятельность.

Другой соавтор законопроекта, лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский утверждает, что депутаты «не задумывали механизма, который запретил бы проводить в России журналистские расследования». Он подчеркнул, что цель законопроекта — «ударить по иностранным агентам влияния, а не по свободе прессы». «Закон четко говорит: должен быть умысел гражданина на то, чтобы против России или ее граждан вводились новые санкции. К примеру, ездил депутат [Дмитрий] Гудков в Вашингтон и там рассказывал о том, какая в России плохая власть. Он фактически подталкивал Белый дом к тому, чтобы как-то наказать Россию. Журналист же, если он честный и неподкупный, должен заниматься расследованием без оглядки на иностранных чиновников, и даже если сведения из его статьи или репортажа обсуждаются в США — это не значит, что он повинен во введении санкций», — пояснил Жириновский.

«Комментировать бред Жириновского можно только в контексте его перевода в другую палату», — заявил РБК Дмитрий Гудков. Он отметил, что действительно выступал в конгрессе США в 2013 году, но выступление не могло повлиять на составление списка Магнитского, так как проходило уже после его принятия. 

«Депутаты принимают закон и могут говорить что угодно, но применять его будут другие люди, — отмечает Галина Арапова. — Мы уже видели случаи, когда они говорили, что законы не будут применяться в отношении определенных категорий лиц, но при возникновении политической воли правоохранительные органы делают это прекрасно, потому что формулировка закона позволяет это сделать», — подчеркнула она. Если депутаты утверждают, что не понимают, насколько это широкая формулировка, значит, они откровенно лукавят, говорит Арапова.

Российский парламент вступил в такую эпоху законотворчества, что приходится угадывать, что имели в виду депутаты и какими будут объективные последствия принимаемых ими законов — в данном случае нет точного способа в самом тексте законопроекта выявить все его правовые последствия, соглашается с Араповой управляющий партнер Коллегии медиаюристов Федор Кравченко.

Бизнес под ударом

Под исполнением зарубежных санкций депутаты, в частности, подразумевают уклонение от делового сотрудничества с компаниями, попавшими под ограничения. Эта поправка в Уголовный кодекс создает риски для российской экономики, заявил РБК бизнес-омбудсмен Борис Титов, который выступает против этой инициативы. Фактически под действие законопроекта могут попасть любые банки и компании, ведущие внешнеэкономическую деятельность, настаивает он. «Выходит, что они находятся меж двух огней — ведь любой международный банк может попасть под санкции Запада, если не выполнит требования в рамках зарубежных санкций США и Евросоюза», — пояснил он. Если Дума принимает такой закон в политических целях, этот документ должен быть очень хорошо продуман и от него не должен страдать бизнес», — заключил бизнес-омбудсмен.

Контрсанкции

Одновременно с поправками в Уголовный кодекс депутаты единогласно приняли в первом чтении закон о контрсанкциях. Эта версия законопроекта об ответе России на американские санкции, внесенная всеми фракциями во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным, предусматривает запрет или введение ограничений на закупки Россией лекарств из США и поддержавших американские санкции государств, а также ограничения на ввоз из этих стран табачной, алкогольной и сельскохозяйственной продукции. В документе декларируется намерение запретить или ограничить «допуск в Россию технологического оборудования и программного обеспечения» из США, а также приостановить сотрудничество в атомной, авиастроительной и ракетно-двигательной отраслях. Однако этот законопроект еще на стадии обсуждения вызвал широкий резонанс в обществе, после чего руководство Думы пообещало доработать его ко второму чтению и исключить из текста упоминание определенных отраслей, товаров и услуг, при этом расширить полномочия президента и правительства по применению санкций.

Автор: Елизавета Антонова.
Теги: Госдума , антисанкции , контрсанкции , законопроект , журналистика
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