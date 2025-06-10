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Военная операция на Украине ,  
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На Украине выросло число сторонников отказа от территорий ради мира

КМИС: 52% украинцев готовы продолжать конфликт ради сохранения территорий
Сюжет
Военная операция на Украине
Число сторонников отказа от территорий ради конца конфликта держится на уровне 38-39% с декабря. В октябре их было только 32%. Более половины украинцев (52%) согласны на продолжение боев, чтобы не допустить территориальных потерь
Фото: Reuters
Фото: Reuters

Доля украинцев, готовых отказаться от территорий ради завершения конфликта с Россией, выросла в последние полгода. Это следует из результатов соцопроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).

Так, в мае-июне такую точку зрения поддержали 38% опрошенных. В феврале-марте их было на 1% больше. В декабре 2024 года аналогичное мнение также высказали 38% респондентов.

Таким образом, как отмечает «Страна», число согласных на отказ от территорий ради конца конфликта держится примерно на одном и том же уровне в течение полугода. Для сравнения, в октябре 2024 года отказаться от территорий были готовы только 32% опрошенных украинцев.

По состоянию на май—июнь 2025-го 52% украинцев не хотели идти на территориальные уступки и выступали за продолжение боевых действий. В феврале-марте эту позицию разделяла ровно половина респондентов (50%), в декабре 2024-го — 51%. В октябре же продолжать конфликт, чтобы не уступать территории были готовы 58% респондентов.

По результатам всех опросов 10-11% украинцев не определились с позицией по этому поводу.

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По данным КМИС, число противников уступок падает с 2022 года. Тогда оно составляло 87%. За уступки выступали только 8%, однако теперь их доля выросла более чем в четыре раза.

В меморандуме российской стороны, который был представлен 2 июня в Стамбуле, говорилось, что Москва требует вывода украинских сил с территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей и международного признания этих регионов, а также Крыма российскими. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что стране «ничего чужого» не нужно, но «свое» она не отдаст.

Накануне глава российской переговорной делегации Владимир Мединский сказал, что Киев упустил шанс подписать мирный договор на первых переговорах сторон 28 февраля 2022 года на более мягких условиях. В частности, Украина должна была признать Крым частью России и взять на себя обязательство «оставить в покое» ДНР и ЛНР.

Российские силы также развивают наступление в Харьковской, Сумской и Днепропетровской областях. Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев на фоне перехода российских войск в последнюю пообещал Киеву новые реалии на земле.

И Москва, и Киев исключают территориальные уступки. Президент Украины Владимир Зеленский допускал поиск компромисса, который со временем позволит вернуть часть утраченных земель дипломатическим путем. По его словам, переговоры насчет территорий должны вести он и Путин, а не делегации двух сторон.

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Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Украина соцопрос Военная операция на Украине уступки
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