Мединский заявил об упущенном шансе Киева на мир на более мягких условиях
Если бы Украина была готова и принимала решения самостоятельно, мирный договор между ней и Россией мог быть подписан на первых переговорах сторон после начала боев 28 февраля 2022 года, заявил в эфире RT глава российской делегации, помощник президент Владимир Мединский.
По его словам, условия российской стороны на тот момент были мягче нынешних:
- отказ Киева от стремления в НАТО и размещения иностранных военных баз на своей территории. «Я говорил: <...> Пусть у вас будет армия, как у Австрии», — добавил Мединский. Австрийская регулярная армия насчитывает около 23 тыс. человек;
- признание Крыма в составе России;
- снятие ограничений в использовании русского языка;
- обязательство Украины «оставить в покое» ДНР и ЛНР.
В начале конфликта Россия и Украина провели несколько раундов переговоров. После встреч в Стамбуле к апрелю 2022 года стороны согласовали договор о постоянном нейтралитете Украины, который включал в том числе условия о численности украинских войск и военной техники.
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