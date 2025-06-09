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Мединский заявил об упущенном шансе Киева на мир на более мягких условиях

Владимир Мединский
Владимир Мединский (Фото: Гавриил Григоров / ТАСС)

Если бы Украина была готова и принимала решения самостоятельно, мирный договор между ней и Россией мог быть подписан на первых переговорах сторон после начала боев 28 февраля 2022 года, заявил в эфире RT глава российской делегации, помощник президент Владимир Мединский.

По его словам, условия российской стороны на тот момент были мягче нынешних:

  • отказ Киева от стремления в НАТО и размещения иностранных военных баз на своей территории. «Я говорил: <...> Пусть у вас будет армия, как у Австрии», — добавил Мединский. Австрийская регулярная армия насчитывает около 23 тыс. человек;
  • признание Крыма в составе России;
  • снятие ограничений в использовании русского языка;
  • обязательство Украины «оставить в покое» ДНР и ЛНР.

В начале конфликта Россия и Украина провели несколько раундов переговоров. После встреч в Стамбуле к апрелю 2022 года стороны согласовали договор о постоянном нейтралитете Украины, который включал в том числе условия о численности украинских войск и военной техники.  

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Авторы
Полина Мартынова Полина Мартынова
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