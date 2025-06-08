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Военная операция на Украине ,  
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Медведев предрек «новые реалии» из-за боев в Днепропетровской области

Медведев заявил о «новых реалиях» после начала боев в Днепропетровской области
Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Переговоры в Стамбуле
Киев и его союзников предупреждали, что те, кто не хочет признавать «реалии войны» на переговорах, столкнутся с новыми реалиями на земле, написал Медведев. Минобороны заявило, что силы России вышли в Днепропетровскую область
Фото: Станислав Красильников / РИА Новости
Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Тот, кто не хочет признавать «реалии войны» на переговорах, получит новые реалии на земле, заявил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев в телеграм-канале.

Он напомнил, что российские силы начали наступление в Днепропетровской области Украины. Об этом ранее сообщало Минобороны.

Медведев отметил, что Киев, а также его союзников «предупреждали».

Российские войска начали продвижение в Днепропетровской области
Политика
Фото:Станислав Красильников / РИА Новости

Российское оборонное ведомство сообщило 8 июня, что подразделения 90-й танковой дивизии группировки войск «Центр» вышли на западную границу ДНР и продолжают развивать наступление в Днепропетровской области.

В сводке ведомства говорится, что группировка нанесла поражение бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Димитров, Красноармейск, Петровское, Новоторецкое, Новопавловка, Новониколаевка, Алексеевка, Новоукраинка и Новосергеевка.

К границе Днепропетровской области в середине мая российские войска максимально приблизились на красноармейском (покровском) направлении. Там к 12 мая расстояние до границы региона с ДНР составляло порядка 1 км.

6 июня Минобороны отчиталось о занятии села Федоровка на западном берегу реки Мокрые Ялы в ДНР. Населенный пункт находится на дороге, связывающей Великую Новоселку и крупное село Комар, а чуть севернее расположено шоссе, ведущее в Днепропетровскую область.

В конце апреля в восточной части Днепропетровской области, к которой приблизилась зона боевых действий, объявили обязательную эвакуацию семей с детьми. Под эвакуацию попали населенные пункты в Межевском и Синельниковском районах. Месяц спустя зону эвакуации расширили.

Россия и Украина весной возобновили прямые переговоры, прерванные три года назад. Первая встреча прошла 16 мая в Стамбуле, второй раунд состоялся там же 2 июня. На втором этапе стороны обменялись проектами меморандумов о мирном урегулировании.

В российской версии документа был, в частности, пункт о международном признании ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей частью России, а также о полном выводе с территории этих регионов подразделений ВСУ. Президент Украины Владимир Зеленский называл территориальный вопрос одним из самых чувствительных и говорил, что Киев не согласится на уступку земель. Глава государства допускает поиск компромисса, который со временем позволит вернуть часть утраченных территорий дипломатическим путем.

Москва исключает возможность территориальных уступок Киеву. России «ничего чужого» не нужно, но «свое» она не отдаст, утверждал президент Владимир Путин.

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Дмитрий Медведев Днепропетровская область переговоры Украина Военная операция на Украине
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Дмитрий Медведев
политик, экс-президент, замглавы Совбеза России
14 сентября 1965 года
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