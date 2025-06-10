Зеленский: переговоры насчет территорий должны вести я и Путин, а не делегации

Зеленский назвал вопрос, который будет обсуждать только с Путиным

Президент Украины заявил, что обсуждение вопроса территорий должно быть между президентами, а делегация Киева может говорить только о гуманитарных вопросах. Зеленский отказался признавать утраченные территории российскими

Владимир Зеленский (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Вести переговоры о территориях на Украине должны президенты, заявил украинский лидер Владимир Зеленский в интервью венгерскому изданию Válasz Online.

«Моя работа — вести переговоры о территориях <...>. Я не буду обсуждать свою позицию по этому поводу ни с кем другим, [кроме президента России Владимира Путина]», — сказал он.

По его словам, у делегации Киева на российско-украинских переговорах «нет мандата обсуждать суверенитет и территориальную целостность Украины», она может обсуждать гуманитарные вопросы.

Президент подчеркнул, что Киев не будет признавать суверенитет России над подконтрольными ей украинскими территориями. Он отметил, что Украина будет пытаться вернуть утраченное дипломатическим путем, получив «адекватные гарантии безопасности».

Зеленский отметил, что перемирие возможно в ближайшее время, но устойчивый мир станет реальностью, если на Путина окажут «настоящее давление». В частности, он призвал США ввести санкции.

4 июня президент Владимир Путин заявил, что не знает, о чем вести переговоры на высшем уровне с украинской стороной после подрыва моста в Брянской области в ночь с 31 мая на 1 июня. В результате был поврежден пассажирский поезд, семь человек погибли, около сотни пострадали.

«Просят приостановить боевые действия на 30, а то и на 60 суток, просят о встрече на высшем уровне. Но как же проводить в этих условиях подобные встречи. О чем говорить, кто вообще ведет переговоры с теми, кто делает ставку на террор, с террористами», — сказал он.

В меморандуме российской стороны, который был представлен 2 июня в Стамбуле, говорилось, что Москва требует вывода украинских сил с территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей и международного признания этих регионов, а также Крыма российскими.