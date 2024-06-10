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Военная операция на Украине ,  
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Глава МИД Китая предложил созвать «настоящий» мирный саммит по Украине

Сюжет
Военная операция на Украине
Страны БРИКС должны выступать против попыток разжигания «новой холодной войны», заявил Ван И. Лавров ранее поблагодарил китайского коллегу за отказ Китая участвовать в швейцарском мирном саммите
Ван И
Ван И (Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости)

Пекин предлагает своевременный созыв «настоящей» мирной конференции по урегулированию украинского кризиса, признанной как Москвой, так и Киевом. Об этом заявил глава МИД Китая Ван И во время совещания министров иностранных дел (СМИД) государств — членов БРИКС в Нижнем Новгороде, передает News.ifeng.

«Кризис на Украине все еще продолжается. Китай поддерживает своевременный созыв подлинной мирной конференции, признанной Россией и Украиной, с равноправным участием всех сторон и справедливым обсуждением всех мирных предложений», — сказал он.

По словам Ван И, страны БРИКС должны занимать независимую, объективную и беспристрастную позицию, содействовать достижению международным сообществом мирного консенсуса и выступать против попыток разжигания «новой холодной войны».

БРИКС был образован в июне 2006 года с участием Бразилии, России, Индии, Китая и первоначально назывался БРИК по первым буквам стран-основателей (Brazil, Russia, India, China). Позже к объединению присоединилась ЮАР и организация получила название БРИКС. В августе 2023 года БРИКС пригласила ОАЭ, Египет, Иран, Саудовскую Аравию, Аргентину и Эфиопию присоединиться к группе с 1 января 2024 года. Буэнос-Айрес в декабре отказался от вступления в организацию.

Лавров поблагодарил Ван И за отказ КНР участвовать в швейцарском саммите
Политика
Ван И и Сергей Лавров

Мирный саммит по Украине пройдет 15–16 июня в швейцарском Бюргенштоке. На него пригласили делегации 160 государств, но России среди них нет. МИД Швейцарии объяснил, что Москву «на этом этапе» не пригласили, поскольку цель мероприятия — начать мирный процесс. Во внешнеполитическом ведомстве при этом указывали, что мирный процесс по Украине «немыслим» без участия России.

В российском МИДе подчеркивали, что не отправят на мероприятие представителей, даже если Москва получит приглашение. Президент Украины Владимир Зеленский обещал передать наработки по трем пунктам украинской «формулы мира» после конференции. Москва исключает переговоры на ее основе.

О том, что Китай не отправит своих представителей на саммит, сообщил в конце мая Reuters со ссылкой на четыре источника. Глава российского МИДа Сергей Лавров поблагодарил Ван И за решение Пекина. Представитель китайского МИДа Мао Нин говорила, что мирную конференцию должны признавать как российская, так и украинская сторона, в ней все должны участвовать на равноправной основе, а все мирные проекты обсуждаться справедливо. Зеленский обвинял Китай в попытках сорвать саммит в Швейцарии.

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Авторы
Теги
Георгий Смирнов
Китай саммит Россия Украина Ван И

Новейшие практики цифрового обслуживания

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

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