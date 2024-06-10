«Ъ» узнал о новой работе бывшего самарского губернатора Азарова

Азаров попросил о работе в «Ростехе», его могут назначить советником Чемезова на общественных началах. С поста самарского губернатора он ушел в конце мая

Дмитрий Азаров (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Ушедший в отставку губернатор Самарской области Дмитрий Азаров может стать советником главы госкорпорации «Ростех» Сергея Чемезова на общественных началах, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Собеседник издания рассказал, что Азаров сам попросил о переходе в «Ростех» после ухода с должности губернатора.

РБК направил запрос в «Ростех».

53-летний Азаров возглавлял Самарскую область с 2018 года. Тогда на выборах он получил 72,63% голосов избирателей. В 2008–2010 годах Азаров был министром природопользования, лесного хозяйства и охраны окружающей среды региона, затем победил на выборах мэра Самары от «Единой России». В 2014 году стал сенатором от Самарской области. Три года спустя стал врио главы региона.

В течение последнего года в регионе арестовали несколько бывших и действующих чиновников. Так, в ноябре 2023-го задержали вице-губернатора — председателя областного правительства Виктора Кудряшова и врио министра строительства Михаила Асеева. Обвинения против них связаны со строительством метро в Самаре. У Азарова неоднократно возникали споры и конфликты с депутатом Госдумы от Самарской области Александром Хинштейном. Последний после отставки главы региона написал в своем телеграм-канале: «Надеюсь, что с приходом нового руководителя нашему региону наконец повезет».

На губернаторский пост вместо Азарова президент Владимир Путин назначил экс-председателя правительства Тульской области Вячеслава Федорищева (в качестве врио).

Помимо Азарова, в последние недели сложили свои полномочия главы Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Наталья Комарова и республики Алтай Олег Хорохордин. Врио югорского губернатора Руслан Кухарук сообщил, что Комарова перейдет в Совет Федерации. О новой работе Хорохордина информации нет.