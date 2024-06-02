Новый губернатор ХМАО предложил работу Комаровой

Экс-губернатор ХМАО Наталья Комарова перейдет на работу в Совет Федерации

Наталья Комарова (Фото: Софья Сандурская / ТАСС)

Бывший губернатор Ханты-Мансийского автономного округа-Югры Наталья Комарова перейдет на работу в Совет Федерации, сообщил врио губернатора Ханты-Мансийского автономного округа-Югры Руслан Кухарук, передает СургутинформТВ. Новый глава региона попросил ее об этом.

«Ее знания, опыт, мудрость пойдут на пользу», — сказал он.

По закону каждый из регионов России делегирует в Совет Федерации по два представителя: от законодательной и исполнительной власти субъекта.

Комарова занимала свой пост с 2010 года. До этого она избиралась депутатом Госдумы от Ямало-Ненецкого автономного округа (в 2001–2007 годах). 30 мая она объявила об уходе в отставку.

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