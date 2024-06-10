Зеленский ответил на слова Кадырова о взятии села в Сумской области

Кадыров объявил о взятии под городом Сумы села, граничащим с Теткино в Курской области, но Зеленский не стал это подтверждать. По его словам, в населенном пункте к утру не стало российского флага

Село Рыжевка (Фото: RKadyrov_95 / Telegram)

Украинские войска полностью контролируют ситуацию в Сумской области, в селе Рыжевка российская сторона попыталась «реализовать операцию пропагандистского характера», сообщил президент Владимир Зеленский в телеграм-канале.

«По состоянию на утро российский флаг в селе уничтожен», — добавил он.

Наиболее тяжелая ситуация сложилась на донецком направлении, продолжил Зеленский: «Силы обороны Украины делают все для стабилизации и защиты наших позиций».

Рыжевка находится в Сумской области Украины, на границе с Курской областью России. Согласно переписи 2001 года, там жили 857 человек. Село примыкает в расположенному выше по течению реки российскому поселку Тёткино, который регулярно подвергается обстрелам с начала Россией военной операции. Весной Минобороны докладывало об отражении попытки украинских диверсантов прорваться через границу в Теткино.

О взятии Рыжевки накануне вечером объявил глава Чечни Рамзан Кадыров. Он рассказал, что это удалось сделать «без определенных сложностей всего лишь за три дня», а ВСУ понесли тяжелые потери.

Украинский проект DeepState отмечал, что украинских войск не было в Рыжевке, поскольку село расположено в «серой зоне» и из-за близости к границы нет возможности полностью его контролировать без взятия Теткино.

Российские войска покинули Сумскую и Киевскую области два года назад, весной 2022-го. В прошлом году украинские власти провели эвакуацию на пятикилометровой зоне на границе Сумской области с Россией, а этой весной предложили выехать жителям десятикилометровой зоны.

Глава военной разведки Украины Кирилл Буданов в интервью The New York Times говорил, что в скором времени интенсивные бои могут развернуться в Сумской области.