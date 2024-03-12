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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны показало видео из Теткино после отражения атаки диверсантов

Минобороны показало кадры из поселка Теткино после попытки прорыва ДРГ
Сюжет
Военная операция на Украине

Минобороны показало видео из Теткино после отражения атаки диверсантов
Video

Минобороны опубликовало видео из поселка Теткино в Глушковском районе Курской области после отражения попытки украинских диверсантов прорваться через границу. Видео размещено в телеграм-канале ведомства.

На кадрах военный, командир парашютно-десантной роты, говорит, что граница под защитой. «Противник <...> предпринял попытку захода в населенный пункт Теткино, но [ему] нанесли максимальное огневое поражение, живой силе, и противник вынужден был отойти», — сказал он.

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Курск

Утром 12 марта Минобороны сообщило, что украинские войска и группы диверсантов попытались вторгнуться на территорию России в Белгородской и Курской областях. В частности, в районе поселка Теткино зафиксировали четыре атаки диверсионно-разведывательных групп (ДРГ), их отбили с 8:00 по 8:25 мск. В министерстве отметили, что противник понес большие потери — более сотни человек, танки и бронемашины — и отступил.

Губернатор Курской области Роман Старовойт уточнил, что ДРГ пыталась прорваться около Теткино, между военными был стрелковый бой, но «никакого прорыва не было».

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Теги
Курская область Минобороны диверсия диверсионная группа
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