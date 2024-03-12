Минобороны показало видео из Теткино после отражения атаки диверсантов

Video

Минобороны опубликовало видео из поселка Теткино в Глушковском районе Курской области после отражения попытки украинских диверсантов прорваться через границу. Видео размещено в телеграм-канале ведомства.

На кадрах военный, командир парашютно-десантной роты, говорит, что граница под защитой. «Противник <...> предпринял попытку захода в населенный пункт Теткино, но [ему] нанесли максимальное огневое поражение, живой силе, и противник вынужден был отойти», — сказал он.

Утром 12 марта Минобороны сообщило, что украинские войска и группы диверсантов попытались вторгнуться на территорию России в Белгородской и Курской областях. В частности, в районе поселка Теткино зафиксировали четыре атаки диверсионно-разведывательных групп (ДРГ), их отбили с 8:00 по 8:25 мск. В министерстве отметили, что противник понес большие потери — более сотни человек, танки и бронемашины — и отступил.

Губернатор Курской области Роман Старовойт уточнил, что ДРГ пыталась прорваться около Теткино, между военными был стрелковый бой, но «никакого прорыва не было».