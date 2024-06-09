Sky News сообщил о первом ударе самолета ВСУ по территории России

Самолет нанес удар по цели в Белгородской области, каким именно боеприпасом, не известно. Не уточняется, было ли это западное оружие. Москва предупреждала об ответе на передачу Украине дальнобойного оружия для ударов вглубь России

Украинский военный самолет 9 июня применил оружие против цели в Белгородской области, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на источник на Украине.

Отмечается, что ВСУ впервые ударили с самолета внутри российской территории — за пределами Крыма, а также ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, которые Россия присоединила осенью 2022 года. В 2022 году Украина атаковала Белгородскую область при помощи вертолетов: например, 1 апреля в результате такого удара загорелась нефтебаза.

Какой тип боеприпасов использовался при атаке с самолета, не уточняется. В том числе неизвестно, было ли это западное оружие. Ряд стран, в том числе США и Германия, в конце мая разрешили Украине применять переданное им вооружение для ударов по России при условии, что это будет сделано для защиты крупных городов и в соответствии с международным правом.

9 июня советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что Украина уже воспользовалась снятием ограничений на применение американского оружия. Forbes писал, что 31 мая ВСУ запустили ракеты HIMARS по объектам в Белгородской области. Минобороны России на следующий день отчиталось о перехвате 14 снарядов, запущенных из этой системы, но не уточнило, в каком регионе это произошло.

Москва осуждает любую помощь Запада Киеву. Президент Владимир Путин предупреждал об асимметричном ответе в случае передачи Украине дальнобойного оружия для ударов вглубь России. В Кремле говорили, что призывы снять ограничения на применение западного оружия для Киева безответственны и «опасны своими последствиями».